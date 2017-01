O mamă acuză medicii din Urgenţă de moartea copilului ei

Unul dintre medicii pediatri din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă este acuzat de neglijenţă de părinţii unui copil care a murit joi noaptea. Silviu, un băieţel de cinci ani din Costineşti, a fost dus de părinţi la Urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa deoarece avea febră şi o stare generală proastă. După ce au aşteptat cîteva ore pe holuri pentru că la Urgenţă Pediatrie era foarte aglomerat, cei doi părinţi au ajuns în faţa medicului care l-a consultat pe micuţ şi care l-a diagnosticat cu „roşu în gît”, precizînd însă că nu are nevoie de internare. „Consultul pe care i l-a făcut doamna doctor cred că a fost superficial, deoarece nu s-a uitat decît un pic în gura lui Silviu şi a spus că are roşu în gît. Cred că ar fi trebuit să fie mai atentă cu el, deoarece i-am explicat că suferă de o tulburare autistă şi că se simte rău. Am rugat-o să îl interneze, ca să îl ţină sub observaţie, pentru că acasă făcuse febră şi nu mîncase deloc, însă doamna doctor mi-a spus că băiatul meu nu are nimic grav şi că nu are rost să rămînă în spital”, a spus mama băiatului. Femeia a mai povestit că a luat reţeta prescrisă de medic şi a plecat înapoi acasă, la Costineşti. Acolo i-a administrat copilului Nurofen şi l-a lăsat să doarmă. „Doctorul i-a prescris copilului Nurofen, paracetamol şi un alt medicament, dar nu am mers la farmacie în seara aceea, pentru că Nurofen aveam acasă. Pentru că mi-a spus că băieţelul este bine, i-am dat medicamentul şi l-am lăsat să doarmă. Deodată, l-am auzit că horcăie şi am constatat că se simte foarte rău. Am chemat ambulanţa, însă în salvare, la gura copilului au apărut spume. Horcăia şi pe drum a murit”, a spus mama copilului cu lacrimi în ochi.

Internarea l-ar fi salvat?!

Cadrele medicale de pe ambulanţă au constatat decesul micuţului şi l-au dus pe copil la Spitalul Judeţean, unde medicii de la Camera de Resuscitare au încercat să-l readucă la viaţă. Fără succes însă. Pulsul micuţului era zero. Durerea părinţilor nu poate fi exprimată. „Poate dacă ar fi rămas la spital, nu s-ar fi întîmplat asta... I-am rugat să îl interneze. Mi se spunea că băiatul este bine, însă nu era deloc aşa. O să dau în judecată spitalul şi medicul care l-a primit în Urgenţă”, a continuat mama copilului. Cadrele medicale au o explicaţie pentru ceea ce s-a întîmplat. „Se pare că băieţelul a avut acasă o vărsătură puternică şi febră. A ajuns la spital, a fost consultat şi pentru că nu ridica probleme, a primit tratament şi a fost trimis acasă. Este foarte posibil ca după ce a înghiţit siropul să se fi înecat şi a făcut o bronhopneumonie de aspiraţie, dar nu putem fi siguri de acest lucru pînă nu se va fi finaliza necropsia”, a declarat directorul adjunct al Autorităţii de Sănătate Publică, dr. Tanţa Culeţu. Membrii familiei micuţului susţin că medicii ar fi trebuit să fie mai atenţi cu Silviu, în condiţiile în care numărul virozelor respiratorii este în continuă creştere. Dacă la Galaţi opt persoane şi-au pierdut viaţa din cauza afecţiunilor respitratorii, la Constanţa aceasta ar putea fi prima victimă a virozelor. „Am constatat că în această săptămînă ne confruntăm cu o creştere a cazurilor de viroze. De aceea, am primit de la Ministerul Sănătăţii 40.000 de doze de vaccin antigripal, care va fi distribuit la medicii de familie şi la Centrul de diabet, la Ambulatoriul de Specialitate TBC şi în zonele limitrofe luciului de apă”, a declarat directorul adjunct al Autorităţii de Sănătate Publică, dr. Mihaela Dinisov. Pentru a preveni izbucnirea unei epidemii de gripă, conducerea ASP a dispus ca în secţiile de risc, cum ar fi Neonatologia, Maternitatea, Pediatria şi Oncologia accesul vizitatorilor să fie restricţionat.