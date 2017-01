O mamă cu cinci copii evacuată dintr-un apartament din Londra a primit o casă de 800.000 de lire

Omowunmi Odia, de origine nigeriană, mamă a cinci copii, a fost evacuată din apartamentul de două camere în care locuia în Londra, dar în schimb a primit din partea statului repartizare într-o casă de 800.000 de lire sterline, pe banii contribuabililor, informează ”The Telegraph”. Casa în care s-a mutat de curînd familia este o construcţie în stil Tudor, pe o proprietate privată din Edgware, în nordul Londrei, în apropiere de şcoala copiilor. Noua locuinţă a celor şase are două camere de zi, o seră şi garaj dublu. Preţul casei a ajuns, în contextul scăderii chiriilor, la 800.000 de lire sterline, potrivit unui vecin de-al familiei Odia. Potrivit legilor repartizării de locuinţe, femeia are dreptul la o asemenea casă pentru că are cinci copii.

Într-un caz asemănător, o familie afgană s-a mutat într-o casă cu şapte dormitoare din vestul Londrei, locuinţă în valoare de 150.000 de lire sterline. Cifrele dezvăluite de Departamentul pentru Muncă şi Pensii arată că aproape cinci miliarde de lire sterline au fost cheltuite pe locuinţe repartizate în cazuri sociale şi pe scutiri de taxe, în 2007 şi 2008. Un purtător de cuvînt al consiliului local Barnet a spus că instituţia nu a avut nicio legătură cu alegerea casei şi că aceasta se va ocupa numai de administrarea plăţii chiriei. James Purnell de la Secretariatul pentru Muncă şi Pensii a spus că, totuşi, este crucial ca sistemul de repartiţii pentru locuinţe să fie corect şi pentru cei cu venituri foarte mici, şi pentru contribuabili.