O mănuşă purtată de Michael Jackson, vîndută pentru 70.800 dolari

O mănuşă cu lumini, purtată de Michael Jackson, a fost vîndută la licitaţie contra sumei de 70.800 de dolari. Mănuşa, care are ataşate beculeţe, a fost purtată de Regele Pop în timpul Victory Tour din 1984. Obiectul a fost vîndut în cadrul unei licitaţii cu obiecte din industria de divertisment. În cadrul aceluiaşi eveniment, o chitară la care a cîntat Elvis Presley, în ultimul său spectacol din Las Vegas, a fost vîndută contra sumei de 106.200 de dolari, iar un bici folosit de Harrison Ford în “Indiana Jones and the Last Crusade / Indiana Jones şi ultima cruciadă” a fost vîndut pentru 56.050 de dolari. Totodată, un dinozaur velociraptor în mărime naturală, folosit în filmul “Jurassic Park”, a fost vîndut contra sumei de 76.700 de dolari. Organizatorii licitaţiei au declarat că au vîndut, joi şi vineri, obiecte în valoare totală de cinci milioane de dolari.