O maşină de 92 de ani ia startul la Sibiu Rally Challenge

O maşină care a împlinit 92 de ani, adusă din Australia, a luat startul, joi seara, la Sibiu Rally Challenge, o competiţie a vehiculelor istorice, la care participă 72 de echipaje din opt ţări, raliul fiind înscris în calendarul internaţional FIVA.

Gabriel Bălan, proprietarul maşinii Austin 20/4 Sedan Tourer, a povestit, pentru Mediafax, că este proprietarul maşinii, de doi ani, şi este una dintre puţinele automobile care, la vârsta de peste 90 de decenii, încă mai funcţionează.

"O am din 2014. Face parte din maşinile de suflet, fiind o maşină foarte veche. Sunt puţine în ţară, care să şi funcţioneze. Are 92 de ani, e din 1924. A fost o replică la Rolls-Royce, la acea vreme, fiind o maşină puternică, cu patru cilindri în linie. Am adus-o din Australia. Mi-a plăcut foarte mult. Este o maşină mare, robustă. Sperăm să urcăm şi la final pe podium", a declarat, joi seara proprietarul celei mai "bătrâne" maşini care participă, în perioada 18 – 20 august, la Sibiu Rally Challenge.



Bălan spune că, atunci când se află la volanul mașinii, se simte ca şi cum ar ieşi cu o bătrânică la plimbare, "o mai doare câte ceva".



"Sunt mulţi care mă întreabă cum e să o conduci. E ca şi cum ai pleca la o plimbare cu o bătrână de 92 de ani. O mai doare câte ceva din când în când. Nu este suplă, nu are servo-direcţie, frâna este o frână pe cabluri, mecanică, greoaie, dar îţi dă nişte satisfacţii de neimaginat. Faţă de maşinile cu mulţi cai putere, cărora le scârţâie cauciucurile la intersecţie, să vadă fetele ce maşină ai, să ştiţi că rup gura târgului cu asta, mai ceva decât cu o maşină nouă", a mai spus Gabriel Bălan.



Pasionatul de automobile a mai mărturisit că cea mai mare viteză pe care a atins-o cu maşina Austin 20/4 Sedan Tourer a fost de 92 de kilometri la oră, în timpul unei curse de 500 de kilometri Constanţa – Bucureşti – Constanţa.



72 de echipaje din opt ţări participă, în perioada 18 – 20 august, la Sibiu Rally Challenge, prima ediţie în formatul dedicat vehiculelor de epocă, fiind prezente maşini Ferrari, Porsche, Austin, Triumph, Rolls-Royce, Renault, dar și clasicele Aro, Dacia 1300 sau 1100.



Traseul va avea o lungime de 430 kilometri și îi va duce pe participanți prin cele mai frumoase zone din județul Sibiu, inclusiv pe Transfăgărășan.