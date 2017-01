O maşină sport a luat foc în mers

Un autoturism Opel Speedster, care se deplasa, ieri după-amiază, de la Constanţa spre Medgidia, a luat foc, în mers, la mai puţin de jumătate de km de intrarea în comuna Valu lui Traian. Martorii spun că la un moment dat, din motorul autoturismului, care mergea pe banda a doua, au început să iasă flăcări. În cîteva secunde, autoturismul de lux s-a oprit pe marginea drumului, şi doi tineri au coborît agitaţi din bolid. Incendiul a fost stins, cu greu, de mai mulţi şoferi aflaţi în trafic. Costel Paraschiv, în vîrstă de 20 ani, proprietarul autoturismului în valoare de peste 40.000 euro, nu înţelege cum a fost posibil să-i ia foc motorul: “Am încercat să intru într-o depăşire. Cînd m-am uitat în oglindă am văzut că din motor ieşeau flăcări înalte de peste un metru. Abia am reuşit să opresc pe partea dreaptă şi să ies din maşină“. Încă afectat de păţanie, proprietarul maşinii sport spune că de vină este societatea de service la care au fost efectuate reparaţiile autoturismului. “Am avut maşina două luni în service-ul de la Bosch, de pe variantă. I-am schimbat mai multe componente, inclusiv computerul de bord care se stricase. Cu totul am dat aproape 9600 de euro. Azi am scos-o din service şi am plecat spre Medgidia ca să văd dacă mai are probleme. Uitaţi-vă că nici pînă la Valu nu am ajuns“, a adăugat Costel Paraschiv. Tînărul intenţionează să ceară socoteală celor care i-au reparat autoturismul, iar în cazul în care nu-şi recuperează banii daţi pe reparaţii, îi va acţiona în instanţă pentru a-şi recupera paguba.