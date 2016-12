O metodă de fecundare in vitro poate provoca retard mintal

O metodă utilizată în aproape jumătate dintre fecundările in vitro (FIV) poate creşte riscurile de retard mintal pentru bebeluşii concepuţi astfel. Studiul a fost realizat pe un eşantion de 2,5 milioane de copii născuţi în Suedia, între anii 1982 şi 2007, de cercetători din Marea Britanie şi SUA. Dintre aceşti copii, 30.959 au fost concepuţi prin fecundare in vitro. În comparaţie cu ceilalţi copii, bebeluşii concepuţi prin FIV nu prezentau mai multe riscuri de a dezvolta autism, însă aveau cu 18% mai multe probabilităţi de a suferi de un retard mintal. Acest procent ridicat s-a diminuat când cercetătorii au luat în calcul şi problemele adesea asociate cu naşterile multiple, frecvente în cazurile de fecundare in vitro.

Cercetătorii au analizat apoi şase metode diferite de FIV utilizate în Suedia, precum şi faptul de a utiliza sau nu embrioni congelaţi. Una dintre metode, care constă într-o microinjecţie directă a unui spermatozoid în ovocit, care era utilizată în jumătate dintre cazurile de FIV şi recomandată mai ales pentru bărbaţii suferind de infertilitate, s-a dovedit a fi şi cea mai susceptibilă de a cauza retard mintal. Copiii concepuţi astfel aveau cu 51% mai multe riscuri de a dezvolta retard mintal, în comparaţie cu copiii concepuţi printr-o altă procedură FIV, cu 93 de cazuri la 100.000, faţă de 62 de cazuri la 100.000. În schimb, autorii studiului susţin că procedura tradiţională FIV nu prezintă riscuri.