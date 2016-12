O mică balerină din Constanţa vrea să cucerească America

AMBIŢIE ŞI TALENT VS. POSIBILITĂŢI FINANCIARE Are aproape 11 ani, dar pasiunea sa pentru dansul în poante, cât şi aptitudinile sale artistice deosebite pentru pian, pictură sau poezie, i-au adus cam tot atâtea premii, distincţii şi menţiuni la diferite gale şi concursuri judeţene, naţionale şi internaţionale. Este vorba despre o mică, dar extrem de talentată artistă din Constanţa, Runia Hânză, care a făcut cunoscut oraşul de la malul mării în repetate rânduri în lume şi care s-a calificat în Marea Finală a World Ballet Competition (WBC) din Orlando, Florida, Statele Unite ale Americii (9-15 iulie). Din păcate, bucuria momentului de a reprezenta cu mândrie Constanţa într-o competiţie internaţională ce pregăteşte tinerele speranţe din toate colţurile lumii este umbrită de motive de ordin financiar, care îi pun sub semnul întrebării participarea.

RUNIA HÂNZĂ: „AŞ FACE BALET ÎN FIECARE ZI” Chiar şi aşa, Runia se pregăteşte intens pentru concursul de pe continentul american, pentru că, deşi nu are toţi banii necesari, îşi doreşte cu ardoare să participe. Referitor la programul ei obişnuit de repetiţii, mica dansatoare mărturiseşte: „Pregătirea mea este intensă. Muncesc cinci zile pe săptămână, câte trei-patru ore. Dacă ar fi după mine, aş face balet în fiecare zi. Pentru mine este o plăcere, nu simt munca! Desigur, am o zi pe săptămână când mă pregătesc la engleză”.

4000 DE DOLARI, „CONDIŢIA” PARTICIPĂRII Un concurs de nivelul WBC necesită o investiţie materială foarte mare, începând de la taxa de înscriere pentru dansuri, cheltuielile de transport, cazarea la hotel pentru 10 zile. La toate acestea se adaugă şi alte costuri suplimentare, cum ar fi taxele de vize, paşapoarte, costume, poante şi tot ce are nevoie o balerină pentru a participa la un concurs de o asemenea amploare. Desigur, Runia va fi însoţită şi de profesorul şi mentorul ei, Oleg Danovski Jr., cel cu care a împărţit anii de muncă intensă, la orele de curs, dar şi bucuria succesului în concursuri. De altfel, mica dansatoare este elevă a Fundaţiei „Oleg Danovski\" din Constanţa. Suma totală de care aceasta mai are nevoie pentru a participa la concursul din Florida este de 4000 de dolari. Spre exemplu, din aceşti bani, 360 de dolari costă numai înscrierea celor trei dansuri pe care Runia le va prezenta în concurs: variaţia clasică „Kitri” din baletul „Don Quijote”, variaţia „Odalisque” din „Corsarul” şi un dans contemporan, toate purtând semnătura coregrafică a lui Oleg Danovski Jr.

ŞI-A ALES SINGURĂ DRUMUL „Pasiunea Runiei pentru dans a existat dintotdeauna, chiar din... burtică. Primele bătăi din picioruşe au fost la patru luni, în timp ce urmăream spectacolul de balet „Lacul lebedelor\" din Kiev, la Casa de Cultură. La trei ani, improviza prin casă, pe muzica lui Ceaikovski. La trei ani şi jumătate, a mers la gimnastica ritmică, iar la cinci ani, şi-a ales singură drumul: „Eu vreau să fac balet\". Dădea spectacole prin casă, interpretând diferite roluri, iar noi, rudele şi toţi prietenii, asistam la bucuria exprimării ei prin dans”, a declarat mama Runiei, Mirela Hânză, cu emoţie şi bucurie, pe de o parte, pentru pasiunea pentru dans a fiicei sale, iar pe de alta, cu tristeţea şi teama că visul micuţei de a... cuceri America ar putea rămâne neîmplinit. Tot din lipsa fondurilor, deşi câştigătoare la Concursul DWC Romanian Qualifier Bucureşti şi calificată pentru finala din Austria (iunie 2012), mica Runia a ratat participarea.

Despre calificarea Runiei în Marea Finală de anul aceasta a Concursului Internaţional de Dans Clasic şi Contemporan WBC din Orlando, cotidianul „Telegraf” a publicat un articol în luna iulie a anului trecut. „Biletul spre Orlando al Runiei, care se pregăteşte cu profesorul de balet Oleg Danovski Jr., îl constituie medalia de bronz obţinută la finala europeană WBC Open România, ce s-a desfăşurat în perioada 6-9 iulie (n.r. 2012), la Sibiu”, se menţiona în material. Despre Runia Hânză s-a mai scris şi când a obţinut, anul trecut, locul I la secţiunea dans contemporan şi locul al II-lea la balet clasic, la Dance Star World Tour de la Porec, Croaţia, dar şi despre participările la alte competiţii internaţionale.

DOAR UN... VIS?

„Vreau să merg la acest concurs din America, pentru a-mi vedea valoarea faţă de celelalte fete concurente din toată lumea şi, desigur, va fi o experienţă în plus pentru viitorul meu. Visul meu este să devin cea mai mare balerină a lumii!”, spune Runia. Constănţenii şi toţi cei care doresc să o vadă pe mica şi talentata balerină din Constanţa urmându-şi visul pot lua legătura cu familia acesteia, la numărul de telefon 0720.962.202 sau pot face direct donaţii în conturile: RO 24BRDE140SV42452361400 Lei şi RO 12BRDE140SV96900641400 Euro.