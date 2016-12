O mie de candidaţi pentru Marte

Misiunea Mars One, care are ca scop formarea unei colonii de oameni pe Marte şi care a reuşit să strângă 200.000 de candidaturi, a selectat peste 1.000 de persoane care vor fi testate pentru a fi incluse pe lista definitivă de 24 de oameni care vor locui pe Planeta Roşie. Misiunea Mars One a fost lansată în 2011, de doi olandezi, cu obiectivul de a forma o colonie de oameni permanentă pe Marte, în anul 2025. Cei doi olandezi speră ca proiectul să fie sponsorizat de investitori şi doresc să vândă către o companie media drepturile de distribuţie ale documentarului care va fi realizat despre testele, antrenamentele şi selecţia finală a candidaţilor. Cei 1.058 de candidaţi care au trecut de prima rundă sunt din toate colţurile lumii. Cei mai mulţi dintre aceştia sunt americani (297), urmaţi de canadieni (75) şi indieni (62).

Candidaţii vor fi supuşi unor teste foarte riguroase, inclusiv o simulare a ceea ce înseamnă viaţa pe Marte, şi vor trebui să facă faţă izolării. Dintre persoanele care au trecut de prima selecţie, 77% sunt angajate, iar 15% sunt încă la şcoală. De asemenea, aproximativ 55% dintre candidaţi sunt bărbaţi şi destul de tineri. Astfel, 357 dintre ei au vârsta sub 25 de ani şi 415 au vârsta sub 35 de ani, în timp ce doar 26 au peste 56 de ani. Cea mai în vârstă persoană care a trecut în următoarea etapă are 81 de ani.