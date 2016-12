O miniserie despre persecuţiile religioase va fi filmată în România

O miniserie despre persecuţiile religioase din secolul al 13-lea, care se va intitula \"The Heretics\", ar urma să fie filmată în România şi în sudul Franţei, în luna iunie, fiind o coproducţie canadiano-europeană, potrivit C21 Media. Miniseria \"The Heretics\" (n.r. Ereticii) va cuprinde 12 episoade, fiind un proiect realizat în parteneriat de reţelele de televiziune canadiene Movie Central şi The Movie Network, Shaw Media şi Arte Franţa. Coproducători vor fi Sienna Films (Canada) şi Breakout Films (Franţa).

Seria prezintă presiunile la care au fost supuşi membrii sectei catare (o doctrină creştină din Evul Mediu), în Franţa Medievală.

Filmările ar urma să aibă loc în România şi în sudul Franţei, în luna iunie, scenariul şi postproducţia fiind realizate în Canada. Miniseria va fi difuzată în premieră în Canada, în 2013.

\"The Heretics\" continuă o tradiţie începută în televiziune de seriale precum \"The Tudors/ Dinastia Tudorilor\", \"Camelot\" şi \"The Borgias/ Familia Borgia\".

Secta cathară a apărut în secolul al X-lea, în sud-vestul Franţei, în regiunea Languedoc din Munţii Pirinei, răspândindu-se ulterior în Europa de vest. Fiind considerată erezie, secta cathară a fost combătută de papalitate, iar aderenţii ei, ucişi. Primele măsuri luate împotriva catharilor datează din 1147 şi aparţin papei Eugen al III-lea. Sfârşitul sectei cathare este marcat de un eveniment petrecut pe 15 martie 1244, la fortăreaţa Montségur, unde, după un asediu prelungit, în care le-a fost oferită alternativa convertirii la catolicism, 250 de cathari au coborât din cetate şi s-au aruncat în flăcările rugului aprins.