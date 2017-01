O misterioasă minge de foc, zărită pe cer, în Texas

O misterioasă minge de foc a traversat cerul în statul american Texas, duminică, fapt care a generat o adevărată explozie de apeluri către serviciile de urgenţă şi agenţiile de ştiri, informează Times Online. Biroul de poliţie din Williamson County, Texas, a trimis un elicopter pentru a investiga zona, după ce mai mulţi martori au declarat că au văzut ceea ce păreau a fi rămăşiţele unui avion, la ora locală 11. John Foster, purtătorul de cuvînt al poliţiei locale, a declarat că ancheta a fost neconcludentă. May Lyon a descris obiectul ca fiind rotund, strălucitor, în formă de ou, cu mult portocaliu în centru, cu un nimb albăstrui şi o coadă alb-argintie. Coada a rămas intactă timp de cîteva secunde, apoi s-a fragmentat, a explicat Lyon. ”Am ajuns la concluzia că era vorba de un singur obiect care s-a fragmentat în timpul incendiului produs în urma trecerii prin atmosferă, iar coada albă a rămas vizibilă aproape zece minute”. Matthew Donelon, din Georgetown, a declarat că a văzut un obiect de culoare portocaliu-purpurie care traversa cerul în nordul statului. ”Obiectul a lăsat o urmă de fum pe cer şi apoi a dispărut. Nu am auzit niciun zgomot, bănuiesc că se afla la o distanţă destul de mare”, a mai spus acesta.

The US Strategic Command a declarat că acest incident nu are nicio legătură cu accidentul de săptămîna trecută, cînd un satelit american şi altul rusesc s-au ciocnit, generînd un nor de deşeuri în spaţiu. The Federal Aviation Administration a avertizat piloţii de avioane, sîmbătă, să fie foarte prudenţi, deoarece este posibil ca resturile apărute în urma ciocnirii celor doi sateliţi de comunicaţii să înceapă să cadă pe Pămînt. Directorul misiunii spaţiale ruse a precizat că este posibil ca norul de deşeuri apărut în urma coliziunii să rămînă pe orbita terestră timp de mii de ani şi să ameninţe astfel numeroşi sateliţi. Unii experţi au avansat o altă ipoteză, sugerînd faptul că obiectul misterios observat în Texas a fost un meteorit care s-a aprins la intrarea în atmosfera Pămîntului.