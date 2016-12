O navă de război construită cu oţel recuperat din Turnurile Gemene, dată în folosinţă în SUA

O navă a marinei americane, la construcţia căreia a fost folosit oţel recuperat din Turnurile Gemene distruse în atentatele de la 11 septembrie 2001, şi-a început călătoria marţi, către New York. Nava USS New York, care transportă trupe, construită într-un şantier naval de lîngă New Orleans, în statul Louisiana, a plecat sub privirea şi salutul a sute de persoane strînse pe malurile fluviului Mississippi. Etrava sa conţine 7,5 tone de oţel recuperat din ruinele World Trade Center şi apoi topit. ”Acest oţel este mult mai mult decît un metal”, a comentat Ronnie Harris, primarul micului oraş Gretna, intervievat de postul local al reţelei de televiziune Fox. Nava de peste 200 de metri lungime, care este similară unui feribot, va servi transportului de unităţi ale Corpului Puşcaşilor Marini şi mobilizării lor în zonele de luptă. Capacitatea sa este de 720 de militari. Ea poate de asemenea să transporte elicoptere şi aeroglisoare. Alte două nave de război conţinînd metale recuperate de la locul atentatelor din 11 septembrie 2001 sînt în curs de construire.