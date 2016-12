O noapte de... „Krypton” la Constanţa

Numeroşi fani ai rock-ului clasic românesc au asistat, sâmbătă seară, la un recital de excepţie al formaţiei Krypton, în cadrul celei de-a doua seri a evenimentului „Black Sea Music Nights”, care s-a desfăşurat, în weekend, pe scena clubului Doors din Constanţa. Au fost trei seri de rock şi jazz, cu trupele Awake şi Punch Therapy, care au concertat vineri, cu cei de la Krypton şi juniorii de la The Hangover, care au cântat sâmbătă şi cu Platonic Band, care a făcut show ieri seară.

KRYPTON ÎN FORMULĂ DE AUR, LIVE Membrii trupei Krypton au susţinut, sâmbătă, primul concert de la reunirea grupului în formula consacrată a anilor ’90, marcând reîntoarcerea formaţiei la sound-ul rock-ului clasic şi reîntâlnirea cu fanii constănţeni. Astfel, chitaristul Eugen Mihăescu, clăparul Sorin Voinea, basistul Cătălin Fotin, percuţionistul Răzvan „Lapi” Lupu şi solistul vocal Gabriel Nicolau „Guriţă”, au realizat un adevărat spectacol muzical ca pe vremuri. Ei au interpretat piese de pe albumele „Fără teamă” din 1990 şi „Lanţurile” din 1991, dar şi cântece consacrate din diferite perioade ale existenţei trupei, inclusiv din cea în care a fost solist vocal Răzvan Fodor. Astfel, piesa „Îţi mai aduci aminte” a fost printre cele mai aclamate de către public.

AMINTIRI DE LA CONSTANŢA Originar din Focşani, solistul Krypton, Gabriel „Guriţă”, a mărturisit că este legat sentimental de Constanţa, pe care o consideră o a doua casă, nu doar a lui, ci şi a trupei. Acesta şi-a reamintit de perioada din tinereţe pe care a petrecut-o aici. „M-am mutat în ’69 aici, am terminat Liceul „Mihai Eminescu”, unde am fost coleg de clasă cu chitaristul constănţean Tibi Duţu. Sunt multe amintiri care mă leagă de Constanţa şi mai ales de publicul de aici, căruia îi mulţumesc. Mă consider ca fiind constănţean şi le mulţumesc părinţilor mei, care se află aici, în public, alături de noi”, a declarat solistul Gabriel Nicolau „Guriţă”.

Un alt membru al grupului, la fel de aclamat de către publicul de la mare, a fost percuţionistul Răzvan „Lapi” Lupu, care, la rândul său, a povestit o întâmplare hazlie din urmă cu aproape două decenii. Atunci, membrii grupului au venit la mare şi au stat cazaţi în incinta Casei de Cultură, unde, după o anumită oră, ar fi trebuit să rămână încuiaţi până dimineaţă. „Lapi” a spus că „Guriţă” a întârziat şi s-a chinuit să intre pe geam pe o frânghie improvizată de colegii săi, care s-a rupt, iar solistul a căzut printre tufe. Publicul a gustat din plin momentele dintre piese ale membrilor trupei, care au promis că vor reveni cât de curând, la mare şi că pregătesc noi surprize în acest an.