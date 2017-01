Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” le-a oferit melomanilor, joi, „O noapte furtunoasă” în compania muzicii lui Paul Constantinescu, dar şi a şlagărelor lui Zavaidoc, ce au recreat atmosfera mahalalei bucureştene de la sfârşitul veacului al XIX-lea. Timp de aproape o oră, iubitorii muzicii au încercat să uite de griji, alături de personajele lui I. L. Caragiale.

Sub bagheta maestrului Radu Ciorei, comedia care are la bază opera omonimă a lui Caragiale şi-a propus să aducă bună dispoziţie şi să promoveze repertoriul românesc. Dacă acţiunea dinamică a spectacolului şi personajele de un comic savuros, la fel ca şi răsturnările de situaţie, au captat interesul publicului, nu au lipsit nici momentele mai puţin... confortabile, când vocile interpreţilor, cu precădere cele feminine, nu au reuşit să acopere orchestra. Opera muzicală care a fost prezentată, joi seară, pe scena Teatrului „Oleg Danovski”, a coincis cu trei debuturi: baritonul Cătălin Ţoropoc, în rolul Jupânului Dumitrache, soprana Roxana Bageac, în rolul Ziţei şi mezzosoprana Gabriela Dobre, care l-a interpretat pe Spiridon. De altfel, rolul lui Spiridon şi cel al lui Dincă - George Tistu, beţivul care răstoarnă numărul casei, creând confuzia care cauzează... „Noaptea furtunoasă” au dat culoare spectacolului, la fel ca şi prezenţa insolită a lui Rică Venturiano - Ciprian Done. Din distribuţia spectacolului au mai făcut parte: Răzvan Pap - Nae Ipingescu, Ionela Duma - Veta şi Doru Iftene - Chiriac.

Regia artistică a spectacolului este semnată de Lucia Cicoară-Drăgan, care şi-a pus amprenta creativă şi asupra scenografiei, asistent de regie fiind Sandra Răsvan Cernat.