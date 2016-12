„O noapte la Veneția”, cu umor și bal mascat

13:00:27 / 22 Iunie 2015

Felicitari tuturor artistilor, dar in special Smarandei Draghici, Laurei Eftimie, Razvan Sararu, Doru Iftene si Stefan Popov. Am intrat in sala doborata de probleme, aproape depresiva, si pe parcursul spectacolului am ras si m-am bucurat atat de tare incat acum am putere sa merg mai departe. Sunteti minunati si va multumim ca existati!!! Aveti rabdare si faceti-va meseria cu placere in continuare, vor veni poate zile si mai bune pentru voi, dragii nostri artisti adevarati!!!