O nouă alianță contra naturii?!

06:32:54 / 30 Martie 2016

CONTRA NATURII ?

Nu gasim cuvinte sa caracterizam asa zisul " Marele PNL " care a incetat sa mai existe din momentul in care a devenit complicele PSD in USL . Nu este nicio diferenta intre actualul PNL si UNPR , amandoua fiind " contra naturii ". In Romania nu exista inca partide si aliante naturale , toate fiind contra naturii ".Ce fel de partide sunt partidele naturale ( se intreba N.Iorga intr-un discurs tinut in Parlament ) Un partid natural este intai unul care reprezinta o clasa sociala existenta , o clasa sociala diferentiata , cu interesele economice si politice speciale . . . . .De ce tara nostra merge in fagasuri vechi si se pangareste si se ruineaza? Fiindca acesti oameni sunt cuprinsi in partide care nu sunt naturale Partidele noastre sunt odai cu usile deschise , unde se face foc iarna , unde fiecare rebegit poate sa se incalzeasca , cand la soba unuia , cand la soba altuia , dupa cum o odaie este mai mult sau mai putin plina de alti rebegiti ".