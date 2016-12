O nouă amânare a sentinței, în dosarul Cioacă

19:53:16 / 04 Iunie 2014

Aparentele insala

"Crima perfecta", adica distrugerea completa a cadavrului, a fost inventata de mafia siciliana. Va spun o intamplare autentica; in 1988 la Procuratura Municipiului Bucuresti unde imi adunam niste material pentru proiectul de licenta la drept, se prezinta un bolnav psihic si se autodenunta sustind ca a comis o crima, iar cadavru-l l-a aruncat in raul Ialomita. Oamenii legii sau pus pe treaba si au inceput cautarile. In momentul cand rechizitoriul era gata (crima fusese recunoscuta dar nu se gasise cadavrul) au prins "mortul" cand a incercat sa treaca fraudulos frontiera la sarbi. Deci doar un nebun poate sustine ca a comis o crima pe care in relitate nu a comis-o.