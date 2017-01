O nouă amânare în dosarul șantajării lui Mircea Băsescu

Cercetarea judecătorească în procesul în care familia Anghel este acuzată că l-ar fi șantajat pe Mircea Băsescu nu a început nici ieri. După ce, la ultimul termen, Fănica Anghel și Florin Anghel au renunțat la serviciile avocatului Pavel Abraham, aceștia au solicitat o nouă amânare. Apărătorul pe care l-au angajat chiar ieri, Daniel Manolache, a susținut în fața instanței că are nevoie de timp pentru studierea dosarului. Daniel Manolache face parte tot din casa de avocatură a lui Pavel Abraham, iar ieri i-a reprezentat pe toți cei cinci membri ai familiei Anghel judecați în această speță. Apărătorul a depus la dosar o adeverință medicală ce atestă că Izaura este internată în spital de pe data de 2 ianuarie. Tot ieri s-a pus în discuție măsura reținerii în cazul lui Marius Constantin, ginerele lui Bercea Mondial, iar avocatul a cerut ca acesta să fie arestat la domiciliu, motivând că ar trebui să aibă grijă de soția sa și de minori. „Fetița mea are cinci luni și nu am văzut-o niciodată. Vreau să merg acasă, la familie. Fapta care mi se aduce la cunoștință, că eu l-am șantajat pe Mircea Băsescu, nu există. Am adus filmări, a văzut o țară întreagă. Era mai ușor să recunosc și să mi se reducă pedeapsa, dar dacă nu am făcut așa ceva... Vă rog frumos să dispuneți o măsură mai ușoară“, a declarat Marius Constantin în fața completului de judecată. Urmează ca astăzi magistrații să se pronunțe în privința cererii sale.