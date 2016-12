O nouă bijuterie ce i-a aparţinut lui Lady Di a ajuns la ducesa de Cambridge

Comparaţiile cu îndrăgita prinţesă Diana o urmăresc pe Catherine Middleton. E drept, de această dată, pe bună dreptate, pentru că soţul său i-a oferit un cadou care i-a aparţinut lui Lady Di şi care îi aminteşte mereu de mama sa. Prinţul William i-a dăruit lui Catherine Middleton o pereche de cercei cu safire şi diamante, care se asortează cu inelul de logodnă pe care ducesa de Cambridge îl poartă deja şi care i-a aparţinut tot prinţesei de Wales. Ducesa a transformat însă cerceii, pentru a se potrivi stilului propriu. ”Acum că sunt căsătoriţi, prinţul William a vrut ca soţia sa să aibă câteva dintre bijuteriile preferate ale mamei sale”, a declarat o sursă de la Palatul Kensington.

Ducesa de Cambridge a purtat cerceii pentru prima dată la Wimbledon, când a asistat la meciul jucat de Andy Murray, dar şi în timpul vizitei oficiale pe care a făcut-o în Canada şi SUA, alături de prinţul William. Cerceii sunt consideraţi unele dintre bijuteriile preferate ale prinţesei Diana, care i-a purtat la numeroase evenimente în anii ’80 şi ’90. Prinţul William, care a cerut-o pe Kate Middleton de soţie oferindu-i inelul de logodnă al mamei lui, a declarat că a dorit ca astfel, Lady Diana să facă parte din eveniment. ”Acest inel a fost felul meu de a mă asigura, într-un fel, că mama nu ratează această zi importantă, emoţia evenimentului şi faptul că ne vom petrece împreună restul zilelor din viaţa noastră”, a declarat prinţul William. Inelul, a cărui piatră este un safir albastru înconjurat de mici diamante, a fost oferit de prinţul Charles viitoarei sale soţii, Lady Diana Spencer, în februarie 1981. Inelul are o valoare estimată la 30.000 de lire sterline, echivalentul a 46.820 de dolari.

Totodată, Catherine Middleton şi Camilla Bowles ar fi unele dintre victimele interceptărilor la care au recurs tabloidul britanic ”The News of the World” (NotW). Investigaţia iniţială a identificat numai cinci victime din Casa Regală britanică, prinţul William, prinţul Harry şi trei consilieri regali, ale căror discuţii telefonice au fost interceptate de detectivul privat Glenn Mulcaire şi de editorul NotW Clive Goodman. Însă, apropiaţi ai familiei regale au declarat recent că prinţul de Wales şi ducesa de Cornwall au fost contactaţi de poliţie în legătură cu ancheta. În prezent se crede că Glenn Mulcaire şi Clive Goodman au accesat mesageriile vocale ale multor oficiali cu legături cu Casa Regală, precum şi ale membrilor familiei regale şi prietenilor lor. Publicaţia ”The Sunday Telegraph” afirmă şi că detaliile conturilor bancare ale ducesei de Cambridge au fost sparte de un detectiv privat care lucra pentru ”The News of the World”, Jonathan Rees, care l-a şi accesat în 2005. Scotland Yard ar fi avertizat-o şi pe Catherine Middleton în legătură cu acest incident. Casa Regală nu a confirmat informaţiile.