Comisia Europeană (CE) a iniţiat o nouă clasificare internaţională a universităţilor, în funcţie de mai mulţi factori. Noua listă, U-Multirank, va fi diferită de actualele clasificări, calificând universităţile în funcţie de o gamă mai largă de factori de performanţă, vizând furnizarea unui ghid mai realist şi uşor de utilizat pentru ceea ce oferă acestea. Noua clasificare multidimensională va califica universităţile în cinci domenii distincte: reputaţia pentru cercetare, calitatea predării şi învăţării, orientarea internaţională, succesul transferului de cunoştinţe, de exemplu, parteneriate cu întreprinderile şi întreprinderile nou-înfiinţate şi angajamente regionale. Universităţile sunt invitate să se înscrie pentru noua clasificare în prima jumătate a anului 2013, iar primele rezultate sunt aşteptate la începutul anului 2014. U-Multirank va fi lansat oficial la o conferinţă importantă ce va avea loc între 30 şi 31 ianuarie, la Dublin, sub preşedinţia irlandeză a UE.

Androulla Vassiliou, comisarul european pentru Educaţie, Cultură, Multilingvism şi Tineret, a declarat că va fi ”o clasificare modernă şi sofisticată, ilustrând întreaga diversitate a învăţământului superior”. Clasificările internaţionale existente au încă tendinţa să acorde prea multă importanţă reputaţiei pentru cercetare. U-Multirank se va baza pe date şi criterii obiective. CE urmăreşte să atragă o gamă largă de universităţi pentru a participa în prima fază. Celelalte ar putea să se alăture mai târziu. De asemenea, U-Multirank va permite tuturor selectarea şi cântărirea propriilor priorităţi pentru a întocmi clasificări proprii şi adaptate. Pentru a asigura imparţialitatea, calitatea şi verificarea, CE a selecţionat un consorţiu independent care să efectueze clasificarea. Centrul pentru învăţământ superior din Germania şi Centrul pentru studii politice de învăţământ superior din Ţările de Jos vor conduce iniţiativa. Acestea vor colabora cu parteneri printre care se numără Centrul pentru studii ştiinţifice şi tehnologice de la universitatea Leiden, editura ştiinţifică Elsevier, Fundaţia Bertelsmann şi firma de software Folge 3. Consorţiul va colabora, de asemenea, cu parteneri din clasificarea naţională şi cu organizaţii ale părţilor interesate pentru a compila date exacte.

U-Multirank este rezultatul unei iniţiative care îşi are originea într-o conferinţă organizată sub preşedinţia franceză din 2008 a UE, care a solicitat o nouă clasificare a universităţilor bazată pe o metodologie care reflectă o varietate de dimensiuni de excelenţă în context internaţional. Ulterior, CE a comandat un studiu de fezabilitate care a fost efectuat de un consorţiu de organizaţii din cadrul învăţământului superior şi al cercetării, cunoscut sub numele de CHERPA şi finalizat în 2011. Studiul, bazat pe colaborarea cu 150 de instituţii de învăţământ superior din Europa şi din întreaga lume, a confirmat faptul că atât conceptul unei clasificări multidimensionale, cât şi punerea sa în practică sunt realiste. U-Multirank va fi elaborată în 2013-2014 şi va primi o finanţare de două milioane de euro din partea UE, în cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii, cu posibilitatea de a prelungi cu doi ani finanţarea iniţială în 2015-2016. Obiectivul este ca o organizaţie independentă să realizeze ulterior clasificarea.