O nouă colaborare pe scena muzicală: Voltaj & Deepside Deejays

Poveste, magie, suflet, bucurie, viaţă, Pământ, Lună... toate se regăsesc în noul single Voltaj & Deepside Deejays, „I Wanna Be Free”.

Pentru această colaborare dintre cele două trupe, „responsabil” este un pasaj compus de Deepside Deejays, care „sună foarte Voltaj”, aşa cum spune Călin Goia.

Celor de la Voltaj le-a plăcut ideea şi, pornind de la ea, au compus împreună cu Deepside Deejays şi refrenul, strofa şi restul orchestraţiei.

Lansarea este cu totul specială, mai ales că aduce în prim plan un videoclip ce reprezintă un adevărat exerciţiu de talent. ”A fost clipul cel mai dificil dintre toate cele 21 de până acum din cariera noastră. Totul a început cu două castinguri ce au avut loc la Teatrul Giuleşti şi în urma cărora au fost alese personajele”, spun cei de la Voltaj.

Filmările au durat cinci zile, iar post-procesarea o lună şi jumătate.

Prima zi de filmare s-a desfăşurat între orele 18.00 şi 4.00, având loc în Centrul Vechi, în faţa Bibliotecii Naţionale. „Am avut parte şi de două reprize de ploaie, fapt care ne-a îngreunat mult lucrul. În repetate rânduri, maşina care se afla în centrul cadrului a fost ştearsă de picăturile de ploaie”, spune Călin de la Voltaj.

A doua zi de filmare s-a desfăşurat într-un platou şi a durat de la ora 9.00 până a doua zi, la 10.00. „Cea de-a doua zi de filmare a fost foarte grea. Am fost atârnaţi de plafon, am „zburat” cu ajutorul unor scripeţi şi am avut parte de nişte vânătăi mari pe spate şi pe piept de la hamul cu care eram atârnaţi”, mai povestesc cei de la Voltaj.

A urmat o altă zi de filmare, pe holurile unui spital, pentru cadrele de la începutul şi sfârşitul videoclipului. Ultimele două zile de filmări s-au realizat în diferite locuri din Bucureşti, unde au fost realizate poveştile personajelor secundare.

Pe lângă toate acestea, s-a realizat şi macheta pentru filmările de pe... Lună. Au fost folosite nişte roci pe care regizorul clipului le-a „cules” din Austria.

În videoclip, în rolul copilaşului este băiatul cel mic, Tudor, al solistului Voltaj, Călin Goia.

Regizorul responsabil pentru acest videoclip de excepţie şi care a depus un efort uriaş la realizarea lui este Dan Petcan. Ca director de imagine a lucrat Andrei Băltăreţu, iar de producţie s-a ocupat Radu Şelaru. Această producţie, considerată cea mai bună de până acum, nu a fost una foarte scumpă, ci una în care toată lumea a pus foarte multă energie şi suflet.