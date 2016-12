O nouă colaboratoare a lui Tom Boxer

O gălăţeancă este cea care o va înlocui pe Antonia, solista lui Tom Boxer. Aceasta se numeşte Alexandra Mandache şi este câştigătoarea concursului lansat de producător în urmă cu câteva săptămâni, pentru a-i găsi o înlocuitoare frumoasei Antonia, care, fiind însărcinată, timp de câteva luni va fi nevoită să întrerupă activitatea muzicală.

Alexandra Mandache are 24 de ani, iar în prezentarea proprie menţiona extrem de simplist: „intru şi eu în joc, pentru că unele trăsături ale Antoniei le regăsesc la mine. Îmi place să cânt şi am avut un proiect house, care, însă, nu s-a finalizat, din păcate. Tom Boxer şi-a anunţat decizia în cadrul unei emisiuni TV în cadrul căreia cele două interprete au cântat împreună. Show-ul lor a evidenţiat nu doar calităţile, ci şi diferenţele de timbru vocal dintre Antonia şi Alexandra, însă alegerea producătorului s-a dovedit a fi una inspirată.

Antonia are 20 de ani şi s-a remarcat în plan muzical datorită single-urilor „Roses on Fire” şi „Morena”. Tatăl copilului pe care îl va naşte este Vicenzo, fiul omului de afaceri Joshua Castellano şi proprietarul clubului Bamboo din capitală, cu care tânăra are o relaţie încă de acum trei ani. Antonia a locuit, de la vârsta de cinci ani, în SUA, în Utah şi Las Vegas. După reîntoarcerea în România, a debutat în muzică alături de Tom Boxer, împreună cu care şi-a lansat cele două melodii de club.