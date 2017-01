O nouă criză paște Cotroceniul?

20:59:09 / 23 August 2014

speranta de dreptate

Sa inteleg ca in aceasta tara sunt doar dobitoci. Statele exista pt.ca sunt guvernate de legi si institutii !!! Pt.nr 1 : aceasta tara a pierdut 25 de ani,nu 10,pt.ca putorile tarii au ajuns sa-si vanda votul pe o galeata, ulei,zahar,mici,bere. Pt.nr.2: 7.4 mil.romani nu inseamna majoritatea cetatenilor cu drept de vot,ori in democratie aceasta este realitatea,majoritatea decide nu cine are gura mai mare..Mai citeste pt.a afla cum se numesc judecatorii in CCR sau in alte institutii.Nu presedintele ii numeste pe toti ci doar 3 (daca nu ma insel). Si o simpla informatie,Ponta este un gaozar (citat de marinar),nu este in stare sa-si sustina o idee cum draq sa conduca o tara.. Oricum nu va faceti planuri prea mari,zarurile au fost aruncate,viitorul presedinte va fi de dreapta si va asculta ordinele occidentului..Acest lucru este unul relativ benefic pt Romania deoarece vom fi martorii pedepsirii unor impostori marcanti ai tarii (poate si Base)