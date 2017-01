O nouă demisie din Guvernul Cioloș?

Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, a fost convocat, vineri după-amiază, de premierul Dacian Cioloș la Palatul Victoria, pentru o discuție despre suspiciunile privind declarația sa de avere, au declarat surse guvernamentale. Grigorescu a confirmat, recent, că a obținut 800.000 lei din închirierea către un offshore a platformei monitoreu.com. Presa a semnalat însă că site-ul nu ar exista, iar dacă a fost funcțional, nu a lăsat urme semnificative în mediul online. „Contractul a fost semnat cu un an și șapte luni înainte de a ajunge ministru și a durat un an. Cum pot eu înlătura suspiciunea unui ziarist care mă acuză că acest contract are legătură cu poziția mea de ministru? Ce am închiriat de am primit banii respectivi? Am auzit tot felul de ironii: că ar fi un yacht, că ar fi un palat sau mai știu eu ce bun luxuriant. Ei bine nu, nu era nimic exotic, ci doar un site de analiză pe surse deschise despre politicile comerciale europene. (...) Putem numi proiectul meu site sau platformă online, pentru că el respectă definiția acestora. El este, însă, mai mult o aplicație software, pentru că răspundea unor nevoi specifice ale celui care interacționa cu ea“, a scris ministrul vineri pe Facebook.

EXPLICAȚIILE MINISTRULUI

Victor Grigorescu a afirmat că platforma era un instrument de filtrare a informațiilor publice, pentru a le selecta pe cele relevante în vederea unei mai bune înțelegeri a politicilor comerciale europene. „Nu era pentru publicul larg și, în consecință, nu era destinată vânzării de publicitate bazată pe trafic online. A fost un instrument de business pentru un număr redus de persoane, chiar dacă acest instrument a avut o adresă de internet ca orice alt site. Faptul că putea fi accesat de oricine nu îl făcea un site obișnuit. Iar simplul motiv pentru care nu mai funcționează astăzi ține de faptul că din aprilie 2015, când a încetat contractul, nu am mai avut nicio ofertă până în luna septembrie a aceluiași an, când am decis să îl opresc. Adresa de internet îmi aparține în continuare și nu am renunțat nici astăzi la ideea de a continua un astfel de proiect“, a precizat ministrul, acuzând faptul că ar fi obiectul unei campanii de presă. În urma discuţiilor, este posibil ca Grigorescu să părăsească Executivul, după controversele privind veniturile sale de pe urma închirierii unui site.