O nouă echipă de conducere la Administraţia Porturilor Maritime

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” (CN APM) SA Constanţa va avea, începînd de luni, o nouă echipă de conducere. Potrivit reprezentanţilor CN APM Constanţa, directorului general Ioan Bălan i se alătură Stelian Belu - director Direcţia Financiară, Eugen Bogatu - director Direcţia Domenii Portuare, Andreea Nistor - director Direcţia Comercială, Emil Sorin Banias (fratele senatorului PDL Mircea Banias) - director Direcţia Tehnică, Achiziţii Publice şi Ambroziu Duma - director Direcţia Exploatare, Siguranţă şi Securitate Portuară. Directorul general al companiei, Ioan Bălan, a precizat că persoanele desemnate în echipa managerială au fost alese pe criteriul experienţei profesionale şi al rezultatelor obţinute pînă acum în acest domeniu. Directorul Direcţiei Financiare, Stelian Belu, este angajat al APM din 1996, din 2002 fiind şeful biroului de audit intern. Are 40 de ani, este absolvent al Universităţii “Al.I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Economice, şi are un masterat în domeniul Managementului Portuar. Noul director al Direcţiei Domenii Portuare, Eugen Bogatu, are experienţă în domeniul portuar, în managementul unor companii private. Eugen Bogatu are 42 de ani, a absolvit Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti, cu un masterat în administraţie publică. Andreea Nistor lucrează în cadrul APM din 2001, fiind absolventă a Universităţii “Ovidius”, Facultatea de Ştiinţe Economice. Deţine un master în Maritime Management and Multimodal Transport. Emil Sorin Banias, noul director al Direcţiei Tehnice, Achiziţii Publice, provine tot din cadrul companiei, fiind şef al secţiei Transporturi. Are 41 de ani şi este absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti, Facultatea de Transporturi. Ambroziu Duma lucrează în domeniul portuar din 1979 şi este absolvent al Institutului de Marină “Mircea cel Bătrîn”, Facultatea de Navigaţie Civilă.