O nouă echipă de handbal masculin, la Constanța

După ce Handbal Club Municipal Constanța, echipa care a făcut istorie în ultimul deceniu în handbalul masculin românesc, s-a desființat din cauza problemelor financiare, orașul Constanța are șanse mari să fie reprezentat de două formații de handbal masculin. După ce foștii handbaliștii ai campioanei au înființat un nou club, HC Dobrogea Sud Constanța, și vor participa în Divizia A, cu obiectivul clar de a promova în Liga Națională, fostul director executiv al grupării de pe litoral, Nurhan Ali, a demarat un nou proiect, Handbal Club Farul Constanța. Noua echipă s-a înscris în Divizia A și se va baza, în principal, pe juniorii II de la HCM, care în sezonul trecut au fost prezenți la turneul final al Campionatului Național. „Mai avem unele probleme de rezolvat, din punct de vedere administrativ, dar am achitat deja taxa de înscriere în Divizia A. Ideea proiectului este de a înființat o echipă cu jucători tineri, din Constanța, plus câțiva de perspectivă din țară, așa cum am făcut și cu HCM în urmă cu 15 ani. Nu ne propunem promovarea din primul sezon, ci să ne fixăm un lot împreună cu cei care au pornim alături de noi pe acest drum și au înțeles acest proiect. Vreau să facem o echipă frumoasă și valoroasă și să le dăm continuitate acestor juniori. Practic, este echipa lor”, a spus Nurhan Ali. Staff-ul tehnic va fi alcătuit din doi foști jucători de la HCM, Eden Hairi - antrenor principal și Enis Murtaza - antrenor secund și antrenor la grupa de juniori.

SPRIJIN DIN PARTEA AUTORITĂȚILOR LOCALE

HC Farul speră să primească sprijin financiar din partea autorităților locale pentru a-și putea desfășua activitatea. „Sper să am sprijin ca și celelalte echipe, pentru că Legea 69 este clară și explicită. Sunt convins că voi primi sprijin de la Consiliul Local și Consiliul Județean”, a explicat Nurhan Ali, care regretă profund desființarea campioanei HCM: „Regret că nu am mai putut continua cu HCM, pentru că am ținut enorm la acest brand. Chiar dacă unii jucători mă critică, pentru că au rămas cu restanțe salariale de câteva luni, mi-a fost peste puteri să rezolv această situația. Le urez mult succes și să realizeze măcar douăzeci și cinci la sută din ceea ce am făcut eu cu HCM”. Pentru moment, Hairi și elevii săi fac antrenamente pe plajă, urmând ca în perioada următoare să fie definitivat noul proiect Handbal Club Farul Constanța.