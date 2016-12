O nouă ediţie Lumina Math

Zeci de mii de elevi din întreaga ţară participă, sâmbătă, 26 noiembrie, la cea de-a XV-a ediţie a renumitului concurs de matematică Lumina Math, adresat elevilor din clasele a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a. De la an la an, numărul elevilor care doresc să îşi evalueze cunoştinţele a crescut, pentru această ediţie înregistrându-se o cifră record, respectiv de 46.261 de participanţi. Judeţul Constanţa este reprezentat de 2.332 elevi, care provin de la 46 de şcoli generale şi licee, ceea ce ne plasează pe locul trei ca număr de participare, după Bucureşti şi Timiş. Examenul se susţine în zece centre de pe raza judeţului Constanţa. Fiecare concurent şi profesor pregătitor va primi câte o diplomă de participare. Elevii plasaţi pe primul loc la nivel judeţean de la fiecare secţiune unde au fost înscrişi minimum 250 de participanţi, vor câştiga şi o excursie în Istanbul, Turcia. Corectarea lucrărilor şi afişarea rezultatelor pe web se vor face între 3-6 decembrie 2011.