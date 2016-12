O nouă escrocherie prin metoda „Accidentul“

Deşi a fost mediatizată în toată ţara, oamenii continuă să cadă în plasa escrocilor care acţionează prin metoda „Accidentul” şi care şi-au umplut buzunarele de pe urma a sute de victime. La un pas de a rămâne fără 2.400 de lei a fost şi o femeie din Constanţa, care a fost sunată de un individ ce s-a dat drept fiul ei. În acest caz, escrocii au avut foarte multe informaţii atât despre femeie, cât şi despre fiul ei. „Mamă, sunt Dan. Nici nu ştiu cum să-ţi spun... am făcut un accident în Mamaia. Am dat peste o fetiţă şi rudele ei îmi cer o sumă foarte mare de bani. Trebuie să mergi la bancă să depui nişte bani într-un cont ca să nu fac puşcărie. Eu sunt internat în spital, o să intru în operaţie pentru că am un hematom la cap şi câteva leziuni interne. Lucia (soţia lui - n.r.) este la Terapie Intensivă şi nu ştiu dacă scapă. Tu ai multe cunoştinţe în spital, e bun doctorul Gheorghiu?”, aşa a început discuţia între Paula Radu şi presupusul ei fiu.

COINCIDENŢE?! Femeia şi-a dat seama că vocea nu este a fiului ei, însă persoana de la celălalt capăt al firului a motivat că a suferit o intervenţie la gât şi i s-a montat un aparat. Paula Radu spune că nu s-a gândit că totul ar fi o escrocherie deoarece, în timpul convorbirii telefonice, persoana respectivă i-a dat foarte multe detalii care au făcut-o să creadă că, într-adevăr, vorbeşte cu fiul ei. „În timpul discuţiei l-am întrebat cum s-a întâmplat accidentul. Atunci m-a dat peste cap, deoarece mi-a spus că totul s-a întâmplat în timp ce ieşea de la hotelul Iaki. Fiul meu a făcut, până în urmă cu câteva zile, un tratament acolo. Mai mult, mi-a spus că ce ghinion are, că doar ce s-a întors şi el din voiaj şi acesta ar fi al patrulea accident pe care îl face. Acum nu ştiu dacă escrocul avea informaţii despre mine şi familia mea sau a zis la nimereală, însă fiul meu chiar a avut trei accidente până acum şi doar ce s-a întors din voiaj. Mă pune pe gânduri faptul că îmi ştia numărul de mobil, ştia că am mai multe cunoştinţe la spital, dar şi alte detalii. Încă sunt şocată de cele întâmplate”, a povestit Paula Radu.

TRANZACŢIE ANULATĂ Convinsă fiind că la celălalt capăt al firului este fiul ei, femeia a plecat spre bancă pentru a depune banii pe numele Mirelei Kerekes, presupusa mamă a fetiţei accidentate. „Mă suna din cinci în cinci minute. Mi-a spus de la început să nu cumva să menţionez, când depun banii, că a avut el un accident, pentru că face puşcărie. Numele pe care mi-l dăduse el nu era corect, astfel că fata de la ghişeu nu putea efectua tranzacţia”, a adăugat Paula Radu. Fiind panicat, escrocul a avut un tupeu ieşit din comun şi a vorbit la telefon cu casiera, dictându-i acesteia pe litere numele persoanei la care urmau să ajungă banii. Paula Radu a fost salvată în ultimul moment de unul dintre clienţii nervoşi care aşteptau la coadă. „Bărbatul mi-a zis că am stat prea mult la ghişeu şi că are şi el de depus bani. Atunci am răbufnit şi i-am spus că eu am o problemă şi că fiul meu a avut un accident şi trebuie să îi trimit bani. În acel moment, casiera, ştiind despre această metodă de înşelătorie, a anulat tranzacţia şi a sunat la poliţie”, a mai povestit Paula Radu. Femeia se gândeşte de unde aveau escrocii atâtea detalii despre familia ei sau dacă nu cumva e cineva cunoscut care vrea să îi facă rău. În cursul zilei de azi, constănţeanca se va prezenta la poliţie pentru a depune plângere.