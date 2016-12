O nouă etapă de teste efectuată de avionul solar

Avionul Solar Impulse, cu propulsie integrală asigurată de lumina solară, a aterizat sâmbătă seară la New York, la capătul ultimului segment din călătoria peste SUA ce a început în urmă cu mai bine de două luni. Avionul Solar Impulse, cu cele patru motoare alimentate de energia colectată cu ajutorul a 12.000 de celule solare din aripi, a aterizat cu bine pe aeroportul John F. Kennedy, din New York, la ora locală 23.09. Aparatul de zbor experimental a părăsit Aeroportul Internaţional Dulles, de la Washington, pentru ultima etapă a călătoriei sale, cu mai bine de 18 ore înainte de a ajunge la New York. În cadrul acestei ultime etape a zburat spre nord, peste statele Maryland, Delaware şi New Jersey. Avionul ar fi trebuit să aterizeze câteva ore mai târziu, în primele ore ale dimineţii de duminică, dar o ruptură de 2,5 metri apărută în fuselajul de sub aripa din stânga a dus la scurtarea zborului, deşi aparatul de zbor a fost declarat de experţi suficient de sigur pentru ca pilotul Andre Borschberg să nu fie pus în pericol.

PREMIERĂ AERONAUTICĂ Avionul Solar Impulse este primul aparat de zbor cu propulsie solară capabil să opereze zi şi noapte. Avionul a fost construit din fibră de carbon. Are o anvergură de 63,4 metri, la fel ca un Boeing 747, şi alimentarea sa este furnizată de 12.000 de celule fotovoltaice care pot produce suficientă energie electrică pentru a încărca bateria de litiu care cântăreşte 400 de kilograme şi furnizează energie celor patru motoare electrice cu elice. Aparatul de zbor a parcurs prima etapă a itinerariului între San Francisco şi Phoenix, la începutul lunii mai. Cea de-a doua etapă, între Phoenix şi Dallas, a fost parcursă în aceeaşi lună. De acolo, a zburat până la St. Louis, a făcut o scurtă oprire la Cincinnati, apoi a aterizat la Washington, unde a rămas începând cu 16 iunie.

Realizat în scopul de a populariza tehnologiile verzi, acest proiect a început în 2003 şi a beneficiat pe zece ani de un buget de 112 milioane de dolari. La proiect au participat ingineri de la compania elveţiană Schindler şi cercetători de la compania belgiană de produse chimice Solvay. Avionul Solar Impulse va fi folosit în 2015 pentru o călătorie în jurul Pământului.