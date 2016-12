O nouă evaluare a economiei româneşti, în octombrie

Comisia Europeană (CE) va efectua, în octombrie, o evaluare a economiei româneşti, înainte de plata celei de-a doua tranşe a împrumutului în valoare totală de cinci miliarde de euro destinat României. „În octombrie, Comisia va efectua propria sa evaluare înainte de plata celei de-a doua tranşe a împrumutului de asistenţă financiară pe termen mediu, de cinci miliarde de euro, pentru susţinerea balanţei de plăţi a României, convenit de UE, în iunie, pe baza unei propuneri a Comisiei”, se arată într-un comunicat al CE. Prima tranşă de la UE, în valoare de 1,5 miliarde de euro, a fost acordată în luna iulie. Cea de-a doua tranşă, de un miliard de euro, este programată pentru ultimul trimestru al acestui an, sub rezerva întrunirii condiţiilor din memorandumul de înţelegere privind împrumutul. România are un acord stand-by cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) pe doi ani, pentru 12,95 miliarde euro. Pachetul total de finanţare externă, de la Fond, Uniunea Europeană, Banca Mondială şi BERD va ajunge la 19,95 miliarde euro. Prima tranşă de la FMI, de 5 miliarde de euro, a intrat în luna mai la rezerva BNR. O delegaţie a FMI, însoţită de reprezentanţi ai CE, s-au aflat în România şi au încheiat, luni, prima evaluare a acordului stand-by.