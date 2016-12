O nouă față pentru parcurile din Medgidia

08:09:57 / 23 Aprilie 2015

gogu de la gara

Dle Primar, le faci pe plac celor don centrul orasului dar pentru cei de la gara, de pe strada Vasile Lupu ? Reabilitezi si parcul de la gara? Aici in zona nu ai facut nimic! Te am votat ca prostii si nu ai facut nimic! Sa nu vii in 2016 pe str. Vasile Lupu sa te voteze oamenii ca nu meriti! Sa iti fie rusine!