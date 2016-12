O nouă „fabrică de căldură”, provocarea pentru următorul mandat

Încă de la începutul acestui an, când eliminarea subvenţiei pentru gigacalorie era doar la capitolul zvonuri, Primăria Municipiului Constanţa a început să poarte discuţii cu reprezentanţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), în vederea finanţării de către aceştia a unui proiect local de înfiinţarea a unui nou CET. “Suntem încă în discuţii. Este poate cea mai mare investiţie din Constanţa. Este foarte complexă pentru că trebuie investit şi în ţevile de transport de la producătorul de energie termică. S-ar putea schimba şi tot mecanismul de furnizare al RADET-ului. Este o lucrare foarte amplă. Important este că BERD-ul este dispus să finanţeze în orice formulă, inclusiv într-un parteneriat cu un privat care ar dori să facă această investiţie. Cert este că discuţiile care le-am avut cu BERD-ul au fost încurajatoare”, a declarat primarul Radu Mazăre. El a precizat că acesta ar fi obiectivul pentru următoarea perioadă. “Cred că pentru următorul mandat asta este cea mai mare provocare, realizarea unei investiţii care să aducă gigacaloria mai ieftină în casele constănţenilor. Cu ajutorul consilierului local şi directorul RAJA SA Felix Stroe şi al preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, am ajuns la preşedintele BERD-ului pe infrastructură pe Europa cu care am început discuţiile despre posibilitatea de a construi la Constanţa o fabrică de căldură. Nu ştiu acum dacă va fi făcută doar de primărie, dacă va fi un privat în colaborare cu Primăria. Din primele estimări este vorba despre o investiţie în jur de 100 de milioane de euro”, a explicat Mazăre.