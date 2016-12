O nouă furtună ameninţă New York-ul

Guvernatorul de New York, Andrew Cuomo, s-a declarat, luni, îngrijorat cu privire la o nouă furtună anunţată pentru mâine, în zonele de nord-est din SUA deja afectate de uraganul Sandy şi nu a exclus noi evacuări. Potrivit prognozei, noua perturbare de mâine şi poimâine va fi însoţită de ploi violente, rafalele de vânt ar putea ajunge până la 80 de kilometri pe oră şi ar putea să se producă inundaţii minore până la moderate.

Uraganul Sandy a determinat scurgerea a zeci de mii de litri de carburanţi în ocean, în timp ce numeroase rafinării de-a lungul coastei au fost deteriorate, a anunţat Paza de Coastă americană. La rafinăria Phillips 66 (fosta ConocoPhillips) din Linden, în New Jersey, a fost constatată o scurgere de aproximativ 29.140 de litri de combustibil. Rafinăria Phillips 66, cu o capacitate de 238.000 de barili pe zi şi fiind una dintre cele mai importante din regiune, rămâne închisă până la un nou ordin, din cauza unor operaţiuni de curăţare şi de reparare după trecerea uraganului. De asemenea, scurgeri au fost constatate şi la o rafinărie a Motiva (o societate a companiei anglo-olandeze Shell) în apropiere de coastă, la Sewaren, New Jersey. Joi, postul de televiziune CNN a anunţat că 1,1 milioane de litri de carburanţi diesel provenind de la această rafinărie s-au deversat în largul New York-ului, după trecerea lui Sandy, care a provocat spargerea unui rezevor. Alte scurgeri au mai fost semnalate la un terminal de stocare al grupului de transport energetic Kinder Morgan de la Pertu Amboy, în New Jersey, situat la marginea coastei şi aproximativ 2,9 milioane de litri de amestec de apă şi petrol au fost pompate.

MAI APROAPE DE NORMAL Majoritatea şcolilor s-au deschis luni, la New York, la o săptămână după trecerea lui Sandy, dar locuitorii din zonele afectate au în continuare probleme cu benzina, iar revenirea la normal este încă departe. În timp ce vremea este din ce în ce mai rece, circa 100.000 de consumatori new-yorkezi nu au curent electric. Alţi 487.000 au rămas fără electricitate în statul New York, iar aproximativ 1,4 milioane, în şapte state grav afectate de furtuna soldată cu 100 de morţi, dintre care 40 la New York. Zeci de mii de persoane sunt sinistrate doar în statul New York. Oficial, 80% din reţeaua de metrou new-yorkeză, care transportă zilnic 5,5 milioane de pasageri, a repornit. Dar unele linii funcţionează cu întârzieri, altele parţial, iar trei au rămas închise, fiind introduse ca alternativă autobuzele. Pentru şoferi şi pentru cei care au nevoie de generatoare pentru a se încălzi, găsirea benzinei reprezintă o problemă. Poliţiştii au fost mobilizaţi în toate benzinăriile deschise (27% dintre ele rămân închise) pentru ca tensiunile să nu degenereze. Preţul creşte rapid pe piaţa neagră, iar pe unele site-uri de Internet precum Craigslist, benzina se vinde cu 15-20 de dolari galonul (3,78 litri), un preţ de cinci ori mai mare decât cel obişnuit. În unele sectoare din oraş pubelele au început să se umple, gunoiul nefiind ridicat de salubritate. La o săptămână după trecerea uraganului Sandy, în New York funcţionează 14 centre de adăpost, unde se află 4.880 de persoane, 12 puncte de distribuţie a hranei şi păturilor, precum şi 200 de locuri unde persoanele se pot încălzi. În plus, 600.000 de porţii de mâncare au fost distribuite duminică, alături de 100.000 de litri de apă şi 22.000 de pături. Primăria a trimis, luni, medicamente şi personal medical în două cartiere grav afectate, în Rockaways (Queens) şi Coney Island (Brooklyn) iar acelaşi lucru l-a făcut ieri în Staten Island.