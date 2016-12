O nouă furtună economică

CINE SUNT VERIGILE SLABE Pieţele financiare ar putea fi lovite de noi turbulenţe, în toamnă, spune fostul ministru de Finanţe Daniel Dăianu, care sugereză României şi Fondului Monetar Internaţional (FMI) să creioneze o strategie de rezervă pentru astfel de situaţii, deoarece ţara noastră se află, alături de Grecia şi Portugalia, într-un grup extrem de vulnerabil în faţa unei noi furtuni economice. „Eu mă aştept ca în toamnă să avem un nou episod care să tulbure apele. Este bine ca cele două părţi, România şi FMI, să examineze toate posibilităţile, pentru ca ţara noastră să aibă soluţii în caz că tensiunile din Europa persistă, mai ales că avem o prezenţă elenă semnificativă în capitalul băncilor autohtone. În plus, există şi o proximitate geografică, iar pieţele reacţionează de multe ori şi la aşa ceva”, spune Daniel Dăianu, care nu este tocmai convins de capacitatea Băncii Naţionale a României (BNR) de a controla băncile greceşti prezente pe piaţa autohtonă. Fostul ministru de Finanţe este de părere că jucătorii vor încerca să testeze modul în care Fondul de Salvare protejează verigile slabe din zona euro, pentru a vedea dacă Spania şi Italia sunt într-adevăr susţinute. Tocmai din acest motiv, Fondul are nevoie de un plus de resurse, consideră Dăianu. „Trebuie găsite modalităţi clare de a face ca Grecia şi Portugalia să aibă perspective reale de creştere economică. Poţi să ai o datorie şi de 50% din PIB - dacă nu ai creştere economică, datoria va continua să crească, iar aceasta este o slăbiciune structurală semnificativă, care provoacă panică. Teama este extraordinară, iar dacă obligaţiunile de stat ale acestor ţări indică un apetit tot mai scăzut de a fi achiziţionate de potenţialii investitori, lucrurile pot scăpa de sub control”, avertizează analistul economic.

SOLUŢII PENTRU COMPANIILE DE STAT Referitor la vizita FMI la Bucureşti, Dăianu spune că problema restructurării companiilor de stat, subliniată în repetate rânduri de experţii Fondului, poate fi rezolvată în plan politic: „Sunt companii de stat unde situaţia este foarte grea, nu numai din cauza erorilor conducerii, ci şi pentru că se perpetuează o stare de fapt, care are legătură cu clientelismul politic”.