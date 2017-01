O nouă încălcare a intimităţii

Facebook a activat o funcţie care identifică automat oamenii din fotografii, fără ştirea acestora. Pe blogul oficial al companiei s-a anunţat că opţiunea a fost extinsă de la SUA la majoritea ţărilor. Opţiunea Tag Suggestions / Sugestii de etichetare foloseşte tehnologia recunoaşterii faciale pentru a mări viteza de etichetare a prietenilor şi cunoştinţelor ce apar în fotografiile postate pe Facebook. În timp ce în SUA, compania a contactat utilizatorii şi i-a informat despre proces cu câteva săptămâni înaintea pornirii aplicaţiei, în Europa, acest lucru nu a fost realizat. Compania de consultanţă pentru securitatea Internetului Sophos a raportat pornirea aplicaţiei după ce utilizatorii Facebook au anunţat că site-ul a folosit recunoaşterea facială în ultimele zile, fără a-i anunţa.

Facebook, care a anunţat în luna decembrie că intenţionează să introducă serviciul de recunoaştere facială în SUA, a recunoscut că acesta este de fapt disponibil în mai multe ţări. ”Trebuia să fim mai clari cu oamenii pe parcursul procesului prin care serviciul a devenit disponibil”, se arată într-o declaraţie a companiei. Facebook a declarat că sugestiile de etichetare sunt făcute numai la adăugarea de fotografii noi pe site, că sunt sugerate doar numele prietenilor şi că utilizatorii pot dezactiva opţiunea. Marc Roterberg, preşedintele unui grup de avocatură, a declarat că acest sistem ar putea da naştere unor întrebări referitoare la informaţiile personale care ar putea fi asociate cu fotografia în baza de date a Facebook, cum ar fi adresele de e-mail. Acesta a criticat alegerea Facebook de a activa automat tehnologia de recunoaştere facială.

În câteva săptămâni, sistemul Facebook va scana toate imaginile care apar pe reţeaua de socializare şi va sugera numele celor care apar în fotografii. Sistemul a fost testat pe un grup de încercare, începân de anul trecut. Toţi cei peste 500 de milioane de utilizatori Facebook au fost incluşi în mod automat în baza de date a sistemului. Există opţiunea de a fi exclus din sugestiile pe care le va face Facebook după recunoaşterea facială, prin modificarea setărilor contului. Totuşi, chiar dacă un utilizator optează să nu fie găsit prin intermediul sistemului de recunoaştere facială, fotografiile în care este menţionat vor fi scanate, dar numele acestuia nu va fi disponibil la sugestiile automate pentru Tag. Nu este foarte clar cât de eficient este sistemul de recunoaştere facială, dar decizia Facebook de a implementa sistemul automat pentru toţi utilizatorii fără consultare, a stârnit reacţii de nemulţumire în media şi în rândul mai multor utilizatori, care consideră că acesta este un nou atentat la intimitate.

Autorităţile europene de reglementare în domeniul protecţiei datelor vor investiga Facebook pentru acest serviciu de recunoaştere a feţei. ”Această corelare între nume şi imagini trebuie să aibă loc numai cu consimţământul anterior al oamenilor şi nu să fie activat automat”, a declarat Gerard Lommel, membru al grupului de lucru pentru protecţia datelor Article 29 din UE.

Cum dezactivezi opţiunea de recunoaştere facială:

- loghează-te pe contul de Facebook;

- mergi la opţiunea Account / Cont din partea dreaptă sus a paginii, apoi Privacy Settings / Setări de confidenţialitate;

- dă click pe Customize settings / Personalizarea setărilor;

- mergi la opţiunea Suggest photos of me to friends / Sugerează prietenilor fotografii cu mine şi apasă Editare;

-schimbă setările din Activat în Dezactivat şi salvează.