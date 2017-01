O nouă înfrângere pentru HCM

HCM Constanţa a pierdut aseară, în etapa a 7-a din Grupa D a Ligii Campionilor, o nouă şansă de a se apropia de obiectivul calificării între cele mai bune 16 formaţii ale Europei. În faţa a peste 1.000 de susţinători care au venit să-şi încurajeze favoriţii la Sala Sporturilor, HCM nu a reuşit să obţină un rezultat favorabil în faţa echipei germane SG Flensburg-Handewitt, fiind învinsă cu scorul de 32-29 (17-12). Campioana României a avut un start foarte slab de partidă, reuşind să înscrie primul gol abia în min. 10, prin Riganas, dar nici nu primise decât două goluri până atunci. Din păcate greşelile din meciul cu Sankt Petersburg s-au repetat şi în debutul jocului cu Flensburg, însă diferenţa a fost că formaţia germană a taxat mult mai prompt fiecare inexactitate, profitând la maximum de şansele oferite. A fost nevoie de câteva contraatacuri bine purtate de Carlen sau Eggert, iar Flensburg s-a distanţat la 7-2 în min. 14 şi apoi 12-5 în min. 20. A fost momentul în care HCM şi-a adus aminte că evoluează totuşi în Liga Campionilor şi a reuşit cinci minute foarte bune, în care a înscris cinci goluri fără să primească niciunul, astfel că tabela indica 12-10 pentru Flensburg. Din păcate jucătorii constănţeni nu au ţinut ritmul până la finalul primei părţi, prilejuind din nou formaţiei germane să se distanţeze, scor 17-12 la pauză. Actul secund a început cu HCM mult mai decisă, mai încrezătoare că poate răsturna situaţia de pe tabelă, iar Stavrositu, Angelovski şi chiar Sadoveac au dat speranţe celor prezenţi la Sala Sporturilor că HCM este capabilă de un nou rezultat de excepţie. S-a greşit mai puţin în atac, însă Flensburg a arătat ca o echipă care ştie să-şi conserve chiar şi un avantaj minim, înscriind în ultimele zece minute cu o regularitate care ar fi dezarmat orice echipă. Flensburg s-a impus în final cu 32-29, iar HCM rămâne doar cu dezamăgirea că nu a putut să facă decât o partidă mai bună decât ultima, cea din Rusia.

„Am intrat timoraţi, iar inexactităţile din jocul nostru au pus echipa oaspete pe contraatac şi astfel au reuşit goluri nemuncite. În partea secundă am revenit şi am reuşit să punem probleme unei formaţii foarte bune. Avem de pus la punct mai multe lucruri în această pauză, apărarea, finalizarea, iar combinaţiile pe care le ştim trebuie să le facem perfect. Mai avem şanse de calificare şi trebuie să ne batem pentru fiecare punct“, a declarat antrenorul principal al HCM, Ion Crăciun. „Nu ştiu dacă în acest meci s-a văzut o diferenţă aşa de mare, dar şi noi i-am ajutat să câştige prin greşelile pe care le-am făcut. Jocul nostru a fost însă în creştere şi avem speranţe că în iarnă putem remedia unele aspecte pentru a obţine calificarea dorită. Şanse mai sunt atâta timp cât mai sunt puncte puse în joc“, a afirmat Laurenţiu Toma. „Experienţa a fost de partea lor, au fost mai pragmatici. Am arătat multe scheme bine puse la punct şi cred că am făcut un meci mai bun ca precedentul. Atâta timp cât mai avem şanse, vom lupta până la capăt“, a spus şi George Buricea. De partea cealaltă, tehnicianul formaţiei germane, Ljubomir Vranjes, s-a declarat mulţumit de evoluţia jucătorilor săi. „Constanţa a făcut mai multe erori în prima parte a primei reprize, care ne-au permis să înscriem goluri foarte uşor. În atac nu au găsit multe soluţii, iar portarul nostru a putut apăra destule mingi. În partea secundă am fost mai obosiţi pentru că veneam după două jocuri grele, dar sunt mândru că jucătorii mei au rezistat foarte bine în această atmosferă şi am câştigat două puncte importante“, a precizat Ljubomir Vranjes.

Au evoluat - HCM (antrenor Ion Crăciun): Popescu (6 intervenţii), Stănescu (2 intervenţii); Stavrositu 6g, Mureşan, Csepreghi, Angelovski, Sadoveac şi Schuch - câte 3g, Toma 3g (3x7m), Buricea şi Riganas - câte 2g, Sabou 1g, Mocanu, Adzic, Onyejekwe; Flensburg (antrenor Ljubomir Vranjes): Beutler (12 intervenţii, 1x7m); Eggert 9g (1x7m), Carlen 7g, Heinl 4g, Svan 3g, Mogensen, Mocsai, Szilagyi şi Boesen - câte 2g, Fahlgren 1g, Karlsson. Au arbitrat: Nenad Krstic şi Peter Ljubic (Slovenia). Delegat EHF: Marek Szajna (Polonia).

Celelalte două partide din Grupa D se vor disputa după următorul program - sâmbătă: Croaţia Zagreb - Bosna Sarajevo (ora 18.30); duminică: Ciudad Real - Sankt Petersburg (ora 20.00).

Clasament Grupa D

1. Ciudad Real 6 5 1 0 184-139 11

2. Flensburg 7 5 0 2 207-183 10

3. Croaţia Zagreb 6 3 2 1 184-165 8

4. St. Petersburg 6 2 0 4 162-183 4

5. HCM Constanţa 7 2 0 5 183-210 4

6. Bosna Sarajevo 6 0 1 5 140-180 1