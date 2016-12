O nouă înfrângere pentru Viitorul

Viitorul Constanţa a suferit, sâmbătă, în deplasare, cea de-a treia înfrângere în acest campionat, fiind învinsă cu scorul de 2-0 de Gloria Buzău. A fost un meci în care constănţenii s-au jucat cu ocaziile, în timp ce gazdele au punctat aproape din toate situaţiile de gol pe care le-au avut. O partidă pe care Viitorul a avut-o la îndemână şi pe care ar fi putut să o câştige dacă ar fi avut puţină şansă şi dacă ar fi fost mai atentă mai ales pe benzile laterale. Partida a început cu o ocazie mare de gol pentru Gloria Buzău, însă portarul C. Popa s-a opus în ultimul moment. Au urmat apoi trei ocazii uriaşe la poarta gazdelor, însă Cristocea şi Cârstocea nu au reuşit să deschidă scorul. În min. 49 Viitorul a trimis mingea în bară prin Cristocea, iar cum ocaziile se răzbună, doar două minute mai târziu gazdele aveau să deschidă scorul în urma unei lovituri de la 11m. La 0-1, Viitorul nu a mai găsit drumul spre poarta adversă, iar până la final cei care aveau să mai înscrie încă o dată au fost tot buzoienii. În min. 74, în urma unui contraatac al gazdelor, Vasilache l-a învins pe C. Popa cu un şut de la aproximativ 12m, stabilind scorul final: 2-0 pentru Gloria Buzău. „Supărarea cea mai mare este că ne-a bătut o echipă căreia i-am fost superiori şi pe care am dominat-o, dar din păcate nu am reuşit să marcăm. După ce am primit gol dintr-un penalty uşor acordat, nu ne-am mai creat ocazii clare, deşi am dominat echipa adversă. A fost însă o dominare sterilă, fără să punem sub presiune apărarea adversă. Au contat şi absenţele lui Benzar şi Chiţu, primul fiind suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene, iar cel de-al doilea nu a fost recuperat după accidentarea suferită în meciul cu Săgeata Năvodari“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel. Pentru Viitorul au evoluat: C. Popa - Călin (55 Călin), M. Rusu, Larie, Renţea (77 Pantelie) - Banoti, Dimcea, Cristocea - Cârstocea, Hertu, R. Lupu (67 Sin).