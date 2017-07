O nouă lege a parteneriatului public-privat, din octombrie

Legea parteneriatului public-privat ar putea fi funcțională din octombrie, în această vară urmând să fie realizate normele de aplicare, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer - „În acest moment, avem un draft refăcut al legii, din noiembrie 2016. Am avut un grup de lucru extins și am încercat să reglăm anumite mici disfuncționalități care erau în legea din 2016. Nu am reușit să facem acest lucru; am ajuns la concluzia că va trebui să avem o nouă lege, simplificată, ușoară și clară, care să poată fi implementată pentru proiecte mici și mari“.