O nouă lege a telecomunicaţiilor în UE

Guvernele statelor membre ale UE şi legislativul UE au ajuns la un acord asupra unei noi legi a telecomunicaţiilor care sporeşte drepturile consumatorilor, concurenţa şi stimulează investiţiile în sectorul de profil, evaluat la 300 de miliarde de euro pe an. Acordul a fost întârziat de opoziţia legislativului european faţă de intenţia unor state precum Franţa, Marea Britanie şi Olanda de a putea bloca accesul la Internet al utilizatorilor suspectaţi că descarcă ilegal fişiere. Franţa a adoptat deja o lege care restricţionează accesul la Internet al abonaţilor suspectaţi de astfel de activităţi. În final, s-a convenit ca interzicerea accesului la Internet al utilizatorilor suspectaţi de activităţi precum descărcarea unor materiale cu copyright sau a pornografiei cu minori să aibă loc abia după audierea, în condiţii corecte, a acestora. \"A fost o bătălie lungă, dar toate părţile au recunoscut că drepturile fundamentale ale utilizatorilor, în domeniul digital, trebuie garantate\", a declarat Monique Goyens, director general al BEUC, organizaţia de protecţie a consumatorilor europeni. Acordul va fi trimis spre aprobare Parlamentului European şi Consiliului de miniştri ai telecomunicaţiilor. Reforma va crea o agenţie pan-europeană de supraveghere, numită Organizaţia autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (Body of European Regulators for Electronic Communications - BEREC) pentru a îmbunătăţi aplicarea legislaţiei din cele 27 de state membre în sectorul de profil, astfel încât niciun operator să nu fie protejat de concurenţă. În urma adoptării legii, operatori cu poziţii dominante, precum Deutsche Telekom, Telenor, TeliaSonera şi BT s-ar putea confrunta cu o concurenţă crescută.