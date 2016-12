O nouă materie pentru liceeni

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei au aprobat, în cadrul programei şcolare pentru anul 2010 - 2011, cursuri opţionale la disciplina Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor. Iniţiativa vine ca urmare a angajamentului pe care secretarul de stat în Ministerul Educaţiei Oana Badea l-a luat în cadrul întâlnirii cu reprezentanţii Cisco Certified Networking Associate (CCNA). În octombrie 2009, secretarul de stat a iniţiat un grup de lucru pentru introducerea cursurilor Cisco în liceele teoretice. „Mi-am luat un angajament nu doar în faţa CCNA, dar şi a elevilor şi profesorilor care aşteptau această ofertă educaţională. Am convingerea că opţionalul va fi apreciat, pentru că oferă absolvenţilor avantaje clare în integrarea pe piaţa forţei de muncă”, a declarat Oana Badea. Disciplina se poate studia în oricare dintre cei patru ani de liceu, câte o oră pe săptămână, pe durata unui an, în cadrul curriculumului la decizia şcolii, pentru filierele teoretică şi vocaţională, la toate specializările. Reprezentanţii Ministerului Educaţiei au precizat că disciplina opţională oferă posibilitatea studiului avansat al elementelor de tehnologia informaţiei, cu accent pe componentele hardware, gestionarea şi utilizarea acestora. „Este o iniţiativă bună şi cred că foarte mulţi liceeni vor opta pentru studiul acestei materii. Ne oferă o şansă în plus la angajare după terminarea liceului, pentru cei care nu doresc să urmeze o facultate”, este de părere un elev constănţean. Cursurile Cisco reprezintă nivelul de bază în domeniul Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor. Prin şedinţele teoretice şi practice, cursul îşi propune să asigure oricărui cursant (indiferent de nivelul de pregătire) îndemânarea necesară pentru proiectarea, instalarea şi întreţinerea unei reţele.