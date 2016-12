O nouă maternitate reabilitată și complet echipată

Modernizarea maternităților din România cu fonduri de la Ministerul Sănătății (MS), prin Banca Mondială (MS), continuă. Ieri, conducerea MS a participat la deschiderea maternității Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, o investiție de peste 6 milioane de euro. Unitatea sanitară are în componență săli de operație cezariene noi, saloane ATI, săli de travaliu, saloane pentru copii și pentru tratamente reabilitate și dotate cu echipamente și mobilier moderne necesare. De asemenea, maternitatea beneficiază de bucătărie, centrală de tratare a aerului, grup electrogen și surse de alimentare continuă UPS. “Maternitatea de la Sibiu este cea de-a 9-a maternitate complet reabilitată și dotată, inaugurată în ultimul an. Am preluat un proiect început acum mai bine de 7 ani și, așa cum am promis, îl finalizăm în mai puțin de un an”, a declarat ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, citat într-un comunicat al MS. La mijlocul lunii martie, în cadrul ceremoniei de inaugurare a maternității Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon“, demnitarul declara că, din cele 20 de secţii de obstetrică şi neonatologie care au început să fie restructurate şi modernizate în cadrul Proiectului cu Banca Mondială început în 2007, aproape trei sferturi (14 maternități) au fost și vor fi finalizate în perioada 2014 - 2015.