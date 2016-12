O nouă metodă antistres

O nouă metodă este foarte apreciată la New York pentru că reuşeşte să ţină sub control stresul, factor de risc menţionat într-o listă lungă de boli severe, dar şi să prelungească starea de bine, de relaxare dobândită în vacanţa de vară. De când medicul Jon Kabt Zinn a conceput şi a lansat noua metodă antistres, la New York se spune, mai în glumă, mai în serios, că oamenii sunt mult mai destinşi. Biolog american, Jon Kabat Zinn este profesor emerit la Universitatea Medicală din Massachusetts. Acesta a conceput metoda MBSR combinând meditaţia cu unele tehnici de yoga. Principiul de bază al metodei constă în acceptarea situaţiilor tensionate de zi cu zi. Potrivit profesorului Jon Kabat Zinn, negarea senzaţiei de stres, a gândurilor negative sau a disconfortului fizic este inutilă şi dăunătoare. Rezolvarea vine din acceptarea acestora. Nu este uşor, admite cercetătorul ame¬rican. Dar se poate învăţa! Într-un program de opt săptămâni, adepţii metodei MBSR deprind gestionarea stresului prin forţele proprii.