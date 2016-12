O nouă metodă de a fenta statul!

10:38:09 / 03 Februarie 2014

CIOCOLATĂ ŞI-O CAFEA Anchetatorii au stabilit că Mehedinţeanu a luat legătura cu grefiera Semra Omer şi i-a oferit un pachet cu cafea şi o ciocolată pentru ca aceasta să-i permită să scoată din incinta instanţei unul dintre cele şase volume ale dosarului.

Acum, cu rezultatul de ACHITARE, de la cel mai inalt for din justitie ICCJ, cam cate daune morale ar fi trebuit sa plateasca persoanele care au facut public IN PRESA acest caz ?! Acum, dupa solutia data de ICCJ, care difera cu 180^ fata de cea din Constanta, (inteleg diferente dar nu SCHIMBARE RADICALA) sa mai avem incredere in justitie ? Militarul (saracu, el si-a facut datoria) este un "erou" sau un "incurca lume" care mai multa paguba a facut ? In orice caz, acest procedeu de a da la ziar, fara a avea SOLUTIA DEFINITIVA, face foarte mult rau si angajeaza raspundere pe masura (cu buzunarul). Sa nu ma intelegeti gresit, evident ca trebuie dat la ziar cazurile de coruptie, dar atentie la ...terenul minat ca in conformitate cu Declaratia Drepturilor Omului in cazul de fata cineva ar trebui sa raspunda.