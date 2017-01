O nouă metodă pentru depistarea cancerului de col uterin

Anual, în medie, 300.000 de persoane îşi pierd viaţa din cauza cancerului de col uterin. Această formă de cancer este provocată de virusul HPV, care se transmite pe cale sexuală şi este pe locul al doilea în topul celor mai frecvente cancere la femei. Cercetările efectuate de specialişti olandezi dau speranţe noi pentru tratatea acestei maladii. Un test ADN ce poate depista virusul responsabil de apariţia cancerului de col uterin mai rapid decît testele tradiţionale a fost dezvoltat de cercetătorii olandezi. Datorită acestui test, femeile nu mai sînt nevoite să facă atît de multe scanări ca de obicei şi pot primi tratament anti-cancer în etapa iniţială a bolii. Cu cît virusul este depistat mai devreme, cu atît pacienta are mai multe şanse de a se vindeca.

În testele tradiţionale, de tipul Papanicolau, medicii prelevează celule de pe colul uterin pe care le analizează la microscop pentru a vedea dacă există eventuale leziuni precanceroase. Testul genetic depistează o eventuală infecţie căutînd papilomavirusul uman (HPV) care provoacă apariţia bolii. Testul genetic poate arăta cu o mai mare acurateţe riscul de leziuni precanceroase. Dacă testul iese pozitiv, probabilitatea existenţei unor leziuni precanceroase este foarte mare. Testele tradiţionale nu sînt atît de sensibile.

Analiza ADN a fost testată pe 17.000 de femei cu vîrste între 29 şi 56 de ani. La cinci ani de la efectuarea testului genetic, voluntarele au fost consultate de specialişti, care au concluzionat că acesta are o acurateţe cu 50% mai mare decît testele tradiţionale. În prezent există pe piaţă două vaccinuri împotriva papilomavirusului - Gardasil, produs de Merck and Co şi Cervarix, produs de GlaxoSmithKline.