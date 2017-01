O nouă misiune a FMI vine în România în octombrie - noiembrie

O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI) va veni în România pentru a doua evaluare a acordului stand-by la sfîrşitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie, a declarat reprezentantul FMI pentru România şi Bulgaria, Tonny Lybek. El a mai spus că raportul privind prima evaluare a acordului stand-by cu România va fi discutat de Consiliul Executiv al FMI cel mai probabil în a doua parte a lunii septembrie, dar data finală nu a fost încă stabilită. O misiune a FMI, condusă de Jeffrey Franks, a venit la începutul lunii august la Bucureşti, pentru prima evaluare a acordului stand-by. Delegaţia de experţi a apreciat pozitiv acţiunile de pînă la acea dată şi a ajuns la un acord cu autorităţile române asupra măsurilor necesare în perioada următoare. Partea română a transmis conducerii FMI o scrisoare suplimentară la acord, care va trebui aprobată de către boardul instituţiei financiare, împreună cu raportul de evaluare a misiunii de experţi, pentru eliberarea celei de-a doua tranşe. După prima evaluare, autorităţile române şi experţii FMI au convenit modificarea unor ţinte din acord, pe baza înrăutăţirii prognozelor privind evoluţia economiei, cea mai importantă fiind majorarea deficitului bugetar programat pentru acest an, de la 4,6% din PIB, la 7,3% din PIB. În cadrul înţelegerii s-a impus, însă, o reducere cu 0,8% din PIB a cheltuielilor bugetare programate pentru acest an. În acelaşi timp, autorităţile de la Bucureşti s-au angajat să reducă deficitul bugetar în 2010 la sub 6% din PIB. Estimarea privind Produsul Intern Brut (PIB) pe acest an a fost revizuită în termeni absoluţi de la 531,2 miliarde lei, la 497,3 miliarde lei, ceea ce va însemna o scădere economică de 8 - 8,5%. România are un acord stand-by cu FMI pe doi ani, pentru suma de 12,95 miliarde euro, pachetul total de finanţare externă, de la Fond, Uniunea Europeană, Banca Mondială şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare urmînd să ajungă la 19,95 miliarde euro. Prima tranşă de la FMI, de 5 miliarde de euro, a intrat în luna mai la rezerva BNR. Următoarele două tranşe din împrumutul de la FMI, de 1,718 miliarde Drepturi Speciale de Tragere (DST, aproape 1,9 miliarde de euro), respectiv 1,409 miliarde DST (aproximativ 1,5 miliarde euro), ar urma să fie acordate în lunile septembrie şi decembrie, potrivit memorandumului tehnic de înţelegere la acordul cu FMI. La prima evaluare, părţile au convenit ca jumătate din cele două tranşe să fie virate la buget pentru acoperirea deficitului.