O nouă modă în tatuaje, la Hollywood

Numeroase vedete, de la Sienna Miller la Lindsay Lohan, lansează o nouă modă în ceea ce priveşte tatuajele, decorîndu-şi umerii, gleznele sau încheieturile mîinilor cu desene în formă de stea, pentru că, în opinia majorităţii, acestea transmit "mesaje profunde şi sugestive".

Actriţa Sienna Miller, fosta logodnică a lui Jude Law, de care s-a despărţit după ce amîndoi au fost infideli, are pe umărul drept o "constelaţie" de trei steluţe care, în mod ironic, repezintă dragostea, onoarea şi încrederea. Britney Spears, recent despărţită de soţul său, Kevin Federline, are un desen care simbolizează onoarea şi loialitatea. Cîntăreaţa susţine că acest tatuaj şi l-a făcut cu ocazia naşterii celui de-al doilea copil al său, Jayden James. "Designul îmi aparţine şi reprezintă viaţa mea în prezent". Tatuajul a apărut iniţial la marinari şi este numit, în mod comun, stea marinărească. Cel mai popular desen este conturul unei stele, asemenea celui purtat de Eva Longoria pe interiorul încheieturii mîinii. Actriţa din serialul "Neveste disperate" a declarat că desenul este inspirat de un personaj literar. "Am un tatuaj albastru al unei stele din cartea «Micul prinţ». Cineva apropiat mie are un tatuaj la fel, însă nu spun cine", a adăugat ea. O stea în cinci colţuri, ca aceea pe care o are cîntăreţul Paolo Nutini, este considerată un însemn păgîn, care o simbolizează pe zeiţa Venus.

Tatuajele în formă de stea sînt populare şi printre soldaţii americani care luptă în Afghanistan şi Irak. Se presupune că acestea îl ocrotesc pe purtător să ajungă teafăr acasă, asemenea Stelei Nordului, despre care se spune că ghida corăbiile. Poate că din acest motiv şi petrecăreaţa actriţă Lindsay Lohan şi-a tatuat o stea pe încheietura mîinii, după o noapte de beţie. Probabil pentru a fi diferită de celelalte vedete, Victoria Beckham a ales să-şi tatueze steluţele în zona lombară. Cele patru steluţe ale sale reprezintă familia Beckham: ea, cei doi copii ai săi şi soţul, David.