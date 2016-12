O nouă pagină în istoria omenirii: timpul universal va primi o secundă în plus!

Omenirea o să primească o secundă în plus pe 30 iunie, aceasta fiind adăugată în dispozitivele care măsoară timpul universal pentru a compensa încetinirea vitezei de rotaţie a Terrei în jurul propriei axe. Întrucât Terra are nevoie de o secundă în plus faţă de anul 2008 pentru a efectua o rotaţie completă, aceasta va trebui să fie adăugată în dispozitivele de măsurare a timpului. Astfel, pe 30 iunie, la ora 23.59, omenirea va primi o secundă suplimentară. Nu va fi însă pentru prima dată când acest lucru se va petrece. Din 1972, oamenii au primit 24 de astfel de secunde-bonus. Cele mai recente au fost adăugate timpului universal în 2005 şi în 2008. Aceasta este o consecinţă a încetinirii rotaţiei Terrei sub efectul disipării energiei terestre prin intermediul fenomenului mareelor. Începând din 1967, timpul universal, cel afişat de ceasuri şi computere, nu mai este conectat la rotaţia terestră şi la astre, ci este calculat în funcţie de radiaţiile izotopului de cesiu 133. Dintr-o dată, a apărut astfel o diferenţă între timpul universal şi rotaţia terestră. Întrucât încetinirea rotaţiei Terrei în jurul propriei axe este de o secundă, faţă de anul 2008, acea secundă va trebui adăugată dispozitivelor care afişează ora exactă. Dacă această corecţie nu ar fi realizată din când în când, atunci ziua şi noaptea ar ajunge să fie "inversate" (din punct de vedere orar) peste 6.000 de ani. Serviciul internaţional de monitorizare a rotaţiei terestre şi a sistemelor de referinţă, amenajat la Observatorul din Paris, reprezintă organismul responsabil cu previzionarea şi anunţarea acestor secunde intercalate. Totuşi, luarea în calcul a secundelor suplimentare nu a fost pe deplin rezolvată şi standardizată de sistemele informatice, din cauza imposibilităţii de a prevedea apariţia lor.