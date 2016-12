O nouă partidă, obiectiv neschimbat pentru RCJ Farul

PROBLEME DE EFECTIV. Meciul de la Iaşi, din etapa a 2-a a returului Diviziei Naţionale de rugby, este văzut de conducătorii formaţiei constănţene ca unul dificil, în care RCJ Farul va trebuie să se întrebuinţeze serios pentru a evita o surpriză neplăcută. „Indiferent de adversar, RCJ Farul are mereu ca obiectiv obţinerea victoriei. Politehnica Iaşi nu este o formaţie de talia Stelei, dar niciun adversar uşor. Gazdele speră să-şi valorifice avantajul terenului propriu, însă RCJ Farul are o maturitate, dar şi o valoare net superioară. Trebuie însă să punem în practică aceste lucruri şi să ne facem jocul nostru. Va fi o nouă şansă pentru rugbyştii tineri din lotul nostru de a-şi demonstra valoarea şi încet-încet, alături de cei cu mai multă experienţă, să formeze o echipă omogenă pentru play-off“, a declarat directorul sportiv Aurelian Arghir. „Din păcate avem unele probleme de efectiv. Pe lângă Gheară şi Claudiu Dumitru, nu îi vom putea folosi pe Pîrvu şi pe cei doi moldoveni care nu şi-au rezolvat definitiv problemele legate de viză. În plus, Apostol s-a accidentat la un deget şi este incert. Dacă nu va fi recuperat complet nu cred că îl voi folosi, pentru că nu vreau să risc să îl pierdem pentru jocurile mai dificile care vor urma“, a spus şi antrenorul principal Mircea Paraschiv. În altă ordine de idei, partida restanţă cu RC Bîrlad, din prima etapă, pe care RCJ Farul ar fi trebuit să o dispute luni, în deplasare, a fost din nou reprogramată. „Cei de la Bîrlad ne-au solicitat să amânăm pentru 18 mai acest meci şi am fost de acord“, a explicat Arghir.

ÎNCĂ UN NAMIBIAN LA RCJ FARUL. După Eugene Jantjies, conducerea clubului constănţean a reuşit să perfecteze transferul unui alt rugbyst de valoare din Namibia. Este vorba despre internaţionalul Chrysander Botha, 21 ani (1,88 m şi 72 kg), jucător care evoluează pe postul de aripă sau fundaş şi care este fan declarat al lui Cristiano Ronaldo. „A semnat pe un sezon, iar apoi vom vedea. Va ajunge în România împreună cu Jantjies, ambii depinzând acum de momentul în care vor primi vizele de intrare în ţară. Botha este un rugbyst de mare perspectivă, iar anul trecut, în partida dintre Namibia şi România, care s-a disputat în Kenya, a reuşit 23 de puncte“, a spus Arghir.

Sâmbătă, în etapa a 7-a a DN, sunt programate următoarele meciuri - Grupa A: Bucovina Suceava - Ştiinţa Baia Mare, CSM Bucureşti - Dinamo, U. Cluj - CSU “Aurel Vlaicu“ Arad. Clasament: 1. Baia Mare 29p; 2. Dinamo 22p; 3. CSM Bucureşti 18p; 4. Arad 14p; 5. U. Cluj 5p; 6. Suceava 0p; Grupa B: RC Bîrlad - Steaua; Poli Iaşi - RCJ Farul; RCM Timişoara - Ştiinţa Petroşani. Clasament: 1. Steaua 29p; 2. RCJ Farul 19p (un meci mai puţin); 3. Iaşi 14p; 4. Timişoara 8p; 5. Bîrlad 5p (un meci mai puţin); 6. Petroşani 4p.

NOU FORMAT AL CAMPIONATULUI DIN SEZONUL URMĂTOR. În cadrul Adunării Generale care a avut loc, vineri, la sediul Federaţiei Române de Rugby, a fost aprobată propunerea schimbării sistemului competiţional pentru sezonul 2011. Astfel, din ediţia viitoare, primele opt formaţii clasate la finalul actualului campionat vor participa în Superligă, iar echipele clasate pe locurile 9-12 în actualul sezon, plus formaţiile de pe locurile 1-4 din Divizia A, vor participa în Divizia Naţională. Va exista şi un al treilea eşalon, Divizia A, unde vor participa alte zece echipe. Momentan există două variante de disputare a partidelor din Superligă, programul exact urmând să fie stabilit după disputarea jocurilor de baraj ale României pentru calificarea la turneul final al CM din 2011.