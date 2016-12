O nouă piesă lansată de Lady Gaga

Cântăreaţa americană Lady Gaga a declarat că îşi doreşte ca noul şi mult aşteptatul său album, intitulat ”Born This Way”, să fie cel mai bun album al acestei decade. Noua senzaţie pop a declarat pentru numărul din luna martie al revistei ”Vogue” că fanii săi nu merită nimic mai puţin decât un astfel de album. Cântăreaţa a mai adăugat că nu îşi doreşte să înregistreze ceva trendy. Primul extras pe single al albumului este piesa ce dă nume LP-ului şi este prezentată ca un adevărat imn gay-pride pe care Lady Gaga susţine că l-a compus în doar zece minute. Într-un mesaj postat pe contul său de Twitter, Lady Gaga a publicat deja textul primului său single. Acest single a fost lansat vineri, la posturile de radio din SUA.

Pe de altă parte, rochia din carne crudă pe care Lady Gaga a purtat-o la gala MTV Music Video Awards din 2010 va fi expusă la muzeul Rock and Roll Hall Of Fame din oraşul Cleveland, statul american Ohio. Expoziţia intitulată Women Who Rock: Vision, Passion, Power, ce va fi vernisată pe data de 13 mai şi se va încheia pe 26 februarie 2012, doreşte să prezinte vizitatorilor o parte din istoria muzicală americană, prin includerea unor obiecte, articole vestimentare şi alte suveniruri care au aparţinut unor cântăreţe celebre. Rochia din carne crudă purtată de Lady Gaga nu este singurul obiect de vestimentaţie care a făcut vâlvă în epocă. Vor fi expuse şi rochia purtată la Woodstock de Grace Slick din trupa Jefferson Airplane, jacheta din piele roşie purtată de Chrissie Hynde pe coperta albumului de debut al grupului The Pretenders, lansat în anul 1980, dar şi celebrul sutien auriu purtat de Madonna în concertele incluse în turneul mondial Blonde Ambition. Astfel, obiecte donate de peste 60 de cântăreţe vor fi expuse la Cleveland, printre acestea aflându-se şi hârtia pe care sunt scrise versurile piesei ”Stand Back”, compuse de Stevie Nicks în anul 1983, o pereche de cizme purtate de Patti Smith la mijlocul anilor \'70, chitara bas a Tinei Weymouth din grupul Talking Heads şi chitara acustică a Wandei Jackson.

Cyndi Lauper şi Wanda Jackson vor susţine recitaluri în cadrul unui concert de binefacere intitulat ”It\'s Only Rock and Roll”, ce va avea loc pe 14 mai, la Public Hall din Cleveland Convention Centre, cu scopul de a strânge fonduri pentru departamentul educaţional al Rock and Roll Hall of Fame.