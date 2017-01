O nouă piesă originală a lui Michael Jackson, lansată pe Internet

După lansarea primului single, ”Hold My Hand”, extras de pe albumul ”MICHAEL”, primul material discografic ce apare pe piaţă după moartea lui Michael Jackson, o nouă piesă originală a cântăreţului american, intitulată ”Much Too Soon”, a fost lansată de luni pe Internet. Este o piesă de dragoste, melancolică, a zecea şi totodată ultima piesă de pe albumul postum. Piesa a fost lansată luni, pe reţeaua socială Ping, folosită de utilizatorii iTunes. Acompaniat de o chitară acustică şi acorduri ritmate, Michael Jackson cântă în această piesă despre dorul pe care-l resimte pentru o iubită care l-a respins cândva. Potrivit descrierii oficiale postate pe reţeaua Ping, piesa ”Much Too Soon” a fost compusă în aceeaşi perioadă în care artistul a creat piesele pentru albumul ”Thriller”. ”Lui Michael i-a plăcut întotdeauna acest cântec, dar nu a găsit niciodată albumul potrivit în care să îl includă”, se explică în aceeaşi descriere. Balada a fost compusă de Michael Jackson şi John McClain, unul dintre administratorii averii starului american.

Piesa ”Much Too Soon” reprezintă o schimbare de registru faţă de optimistul afişat în ”Hold My Hand”, duetul înregistrat de Michael Jackson cu rapper-ul Akon, care a debutat săptămâna trecută pe poziţia a 84-a în Billboard\'s Hot 100. Alături de single-ul dance ”Breaking News”, lansat de grupul Sony în luna noiembrie, ”Much Too Soon” este a treia piesă extrasă de pe albumul ”MICHAEL”, ce va fi lansat pe 14 decembrie.