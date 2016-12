O nouă remiză pentru Viitorul

Teama de a nu scăpa din nou ocazia de a obţine primele trei puncte a făcut ca Viitorul să înceapă destul de timorat meciul cu Ceahlăul Piatra Neamţ, disputat aseară, pe stadionul “Farul”, iar oaspeţii au fost cei care au presat poarta lui Vâtcă în prima parte a întâlnirii din etapa a 23-a a Ligii 1 la fotbal. După două situaţii rezolvate totuşi uşor de defensiva constănţeană, aceasta a greşit, din păcate, în min. 27, când Ichim a reluat nestingherit balonul cu capul de la aproximativ opt metri, învingându-l pe Vâtcă. Golul a trezit la viaţă formaţia constănţeană, iar tabela s-a modificat peste doar patru minute: Aurelian Chiţu a fost faultat în careu de Barna, în min. 31, iar penalty-ul just acordat a fost transformat cu siguranţă de Nicolae Dică. Viitorul ar fi putut trece în avantaj în două rânduri până la pauză, prin Cârstocea - în min. 37, a şutat în portarul Lepmets de la 12 m după o pasă perfectă a lui Dică şi apoi prin Benzar - în min.45+1, şut puţin pe lângă poartă de la 20 m. Viitorul a revenit şi mai decisă de la cabine, iar Alibec a obţinut o lovitură liberă în colţul careului de 16 m. Dică a executat magistral la colţul lung, învingându-l pentru a doua oară pe Lepmets. La 2-1, Viitorul părea să controleze tactic meciul, însă execuţia de generic a lui Constantinescu, din min. 59, şut în vinclu de la 25 m, a stabilit scorul final: Viitorul - Ceahlăul 2-2.

„Nu ne mulţumeşte acest punct. Ne doream mult victoria pentru că ne-am pregătit foarte bine în ultima săptămână. Am făcut un joc bun, ne-am creat ocazii, dar, din păcate, nu am învins. Dăm totul pe teren, însă nu câştigăm. Până la urmă este un punct câştigat şi vom lupta până la capăt pentru menţinerea în primul eşalon. Nu-mi este teamă de retrogradare, pentru că avem jucători valoroşi şi eu am încredere în ei“, a spus la final Nicolae Dică, autorul celor două goluri ale Viitorului.

Au evoluat - FC Viitorul (antrenor Cătălin Anghel): Vâtcă - Mladen, Bejan, Larie, Toşca - Benzar, Vaştag - A. Chiţu, N. Dică (85 Cristocea), Cârstocea (75 Mitriţă) - Alibec (85 Gavra); Ceahlăul (antrenor Costel Enache): Lepmets - Moreno, Dumitraş, Ichim, Barna - Gheorghiu (90+2 M. Rusu), Achim, Monroy, Stana (83 Lukanovic) – M. Constantinescu, Golubovic. Cartonaşe galbene: Vaştag, Benzar, Alibec, Bejan / Monroy, Achim, Moreno, Gheorghiu. Au arbitrat: Sebastian Colţescu (Craiova) - Octavian Şovre (Oradea) şi Adrian Ghinguleac (Bucureşti).